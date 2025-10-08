Topo

Barcelona e Villarreal confirmam jogo por La Liga nos Estados Unidos

08/10/2025 15h53

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira que disputará um jogo do Campeonato Espanhol em Miami, no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos. O Barça irá encarar o Villarreal em solo norte-americano no dia 20 de dezembro, pela 17ª rodada de La Liga.

Assunto polêmico

Há algumas semanas, quando o rumor sobre a partida começou a circular nas redes sociais, diversas personalidades do futebol espanhol se posicionaram contra a medida. O goleiro Unai Simón, da seleção espanhola e do Athletic Bilbao, disse que, caso a partida acontecesse nos EUA, seria um "desrespeito" com os torcedores.

Um dos clubes mais influentes do mundo, o Real Madrid soltou até uma nota oficial repudiando a ideia de La Liga e dos clubes, que veem o jogo internacional com bons olhos.

Hard Rock Stadium, em Miami -

"Mercado-chave"

Barcelona e Villarreal veem o jogo em Miami como uma ótima oportunidade. Joan Laporta, presidente do Barça, afirmou que, como um "clube global", os catalães buscam se reaproximar dos torcedores norte-americanos, posicionados em um "mercado-chave".

"Como um clube global, com milhões de torcedores ao redor do mundo, esta oportunidade reforça nosso compromisso com os torcedores internacionais, especialmente em um mercado-chave como os EUA. Uma partida oficial em uma cidade como Miami, com uma grande comunidade do Barça, será, sem dúvida, um grande espetáculo com duas equipes competindo no mais alto nível", afirmou Laporta.

Oportunidade histórica

Por sua vez, o Villarreal afirmou que é uma oportunidade única para aumentar ainda mais a visibilidade internacional do clube. O presidente do time, Fernando Roig, ainda disse que "compensará" os torcedores da equipe que não conseguirão viajar aos EUA para o duelo.

"Para o Villarreal, esta é uma oportunidade histórica de continuar crescendo e ganhando visibilidade em um país tão importante como os Estados Unidos. Com esta iniciativa, poderemos alcançar torcedores de outras partes do mundo e continuar expandindo as marcas do clube e da LALIGA. Sabemos que esta partida, disputada fora de casa, impactará nossos torcedores, e é por isso que tomaremos medidas importantes para compensá-los. Estamos confiantes de que será uma ótima experiência", afirmou Roig.

