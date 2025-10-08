Topo

Esporte

OPINIÃO

Milly Lacombe: Bap vai consagrar a Leila como atacante ruim faz com goleiro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 20h47

O embate público entre Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a divisão de receitas da Libra, deve consagrar Leila politicamente, avalia Milly Lacombe no UOL News.

Para Milly, a postura de Bap em endurecer as negociações e adotar tom arrogante fortalece a imagem de Leila, que surfa no conflito e ganha destaque ao defender um modelo menos concentrador para o futebol nacional.

O Bap vai consagrar a Leila. O que ele está fazendo, ele entrou numa briga que ele achou que seria fácil para ele, que ele teria todos os motivos do mundo para se comportar dessa maneira que eu considero bastante arrogante, mas ele encontrou a Leila, e a Leila gosta desse contencioso. E ela está surfando. Está surfando tanto que ele está tentando mudar de assunto.

Relacionadas

A Libra desvalorizada é mais do mesmo

PVC: Briga não é Palmeiras x Flamengo, é Libra x Flamengo

Bap nega saída da Libra e dispara: 'Vão ter que aturar o Flamengo até 2029'

Tem outras coisas que a ideia de uma liga deveria discutir, mas não. Eles estão concentrados nessa pirraça do BAP, E ele vai consagrar a Leila. Como um atacante ruim, consagra um goleiro chutando bolas defensáveis e o goleiro faz lá uma defesa plástica e vai sair consagrado.
Milly Lacombe

Milly: 'Pacote de transparência' é resposta do SPFC à torcida por diálogo

Quando a gente se une, somos ouvidos. E uma torcida, quando se une, ela consegue se fazer ouvir. Eu acho que a torcida do São Paulo está dizendo o seguinte: 'a gente quer mais diálogo'. E a torcida do São Paulo está dizendo, mas todas as torcidas, à sua maneira, estão pedindo isso. Porque essa é a realidade da SAF hoje no Brasil. Elas vão concentrar cada vez mais o poder.
Milly Lacombe

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Novorizontino vence duelo direto, quebra sequência do Cuiabá e dorme no G-4 da Série B

Rony comemora fim de jejum e exalta união do elenco do Atlético-MG

Novorizontino supera Cuiabá e dorme no G4 da Série B

Allan mira nova chance contra o Juventude e valoriza semana livre do Palmeiras: "Sequência intensa"

Atlético-MG passeia e vence Sport em noite de fim de jejum para Rony

Rony volta a marcar, e Atlético-MG vence o Sport pelo Brasileirão

Ovacionado, Charles Do Bronx levanta o público em treino aberto do UFC Rio: "Nasci para isso"

Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors, morre aos 69 anos

Morre Miguel Ángel Russo, técnico argentino do Boca Juniors, aos 69 anos

Malta x Holanda: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas Eliminatórias da Europa

Inglaterra x País de Gales: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso