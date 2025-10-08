Milly Lacombe: Bap vai consagrar a Leila como atacante ruim faz com goleiro

O embate público entre Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a divisão de receitas da Libra, deve consagrar Leila politicamente, avalia Milly Lacombe no UOL News.

Para Milly, a postura de Bap em endurecer as negociações e adotar tom arrogante fortalece a imagem de Leila, que surfa no conflito e ganha destaque ao defender um modelo menos concentrador para o futebol nacional.

O Bap vai consagrar a Leila. O que ele está fazendo, ele entrou numa briga que ele achou que seria fácil para ele, que ele teria todos os motivos do mundo para se comportar dessa maneira que eu considero bastante arrogante, mas ele encontrou a Leila, e a Leila gosta desse contencioso. E ela está surfando. Está surfando tanto que ele está tentando mudar de assunto.

Tem outras coisas que a ideia de uma liga deveria discutir, mas não. Eles estão concentrados nessa pirraça do BAP, E ele vai consagrar a Leila. Como um atacante ruim, consagra um goleiro chutando bolas defensáveis e o goleiro faz lá uma defesa plástica e vai sair consagrado.

Quando a gente se une, somos ouvidos. E uma torcida, quando se une, ela consegue se fazer ouvir. Eu acho que a torcida do São Paulo está dizendo o seguinte: 'a gente quer mais diálogo'. E a torcida do São Paulo está dizendo, mas todas as torcidas, à sua maneira, estão pedindo isso. Porque essa é a realidade da SAF hoje no Brasil. Elas vão concentrar cada vez mais o poder.

