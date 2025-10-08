Avaí vence o Volta Redonda e conquista primeira vitória com Vinícius Bergantin

O Avaí reencontrou o caminho das vitórias na Série B, ao derrotar o Volta Redonda por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada. O resultado marcou o primeiro triunfo do técnico Vinícius Bergantin no comando do clube e trouxe novo ânimo à equipe catarinense, que ainda sonha com o G-4.

O resultado levou o Avaí aos 43 pontos e consolidou a retomada sob o comando de Bergantin, enquanto o Volta Redonda segue afundado na luta contra o rebaixamento, com 31.

Desde o apito inicial, o Avaí mostrou uma postura agressiva e aproveitou uma falha do adversário logo no primeiro minuto. Gabriel Pinheiro se atrapalhou em recuo de bola e Cléber, sempre atento, roubou na frente do gol para finalizar com firmeza. O artilheiro do time na temporada abriu o placar e deu o tom da atuação dominante do Leão da Ilha.

O domínio continuou durante toda a primeira etapa. Marquinhos Gabriel e o próprio Cléber tiveram boas chances para ampliar, mas o goleiro Jefferson Paulino e a falta de precisão impediram um placar mais elástico. O Volta Redonda pouco ameaçou e parecia sentir o golpe do gol relâmpago.

Na volta do intervalo, o Avaí manteve o ritmo e transformou a superioridade em controle total. Vinícius Bergantin pedia intensidade e compactação, e o time respondeu com solidez tática e velocidade pelos lados. O técnico, enfim, viu a equipe executar com eficiência as ideias que vinha tentando implantar desde a chegada.

O segundo gol veio aos 15 minutos e teve participação direta dos protagonistas da noite. João Vitor cruzou da direita, Cléber desviou de cabeça e a bola sobrou para Marquinhos Gabriel, que dominou com categoria e bateu no canto esquerdo. Um gol que premiou a atuação madura do meia e praticamente decidiu o confronto.

O Volta Redonda tentou reagir, mas esbarrou na boa marcação e na tranquilidade do Avaí. O semblante do técnico Rogério Corrêa à beira do campo, abatido e resignado, refletia a dificuldade da equipe fluminense em competir na segunda etapa.

Ainda deu tempo para o Avaí ampliar. Aos 31 minutos, Marcos Vinícius cruzou, a defesa falhou no corte e Thayllon aproveitou o rebote para finalizar de primeira, no canto direito, selando a vitória por 3 a 0.

Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrenta o Atlético-GO na segunda-feira, às 19h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Na terça, às 21h30, o Avaí visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 X 0 VOLTA REDONDA

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG (Mário Sérgio); Zé Ricardo (Lucas Eduardo), João Vitor, JP (Thayllon) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Gaspar) e Cléber (Juninho). Técnico: Vinícius Bergantin.

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro e Juninho Monteiro; Thallyson (Daniel Cabral), André Luiz e PK (Léo Ceará); Vitinho Lopes (Marquinhos), Ítalo (Matheus Lucas ) e Ygor Catatau (João Pedro). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Cléber, ao 1 minuto do primeiro tempo. Marquinhos Gabriel, aos 15, e Thayllon, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Ramon (Avaí); Matheus Lucas (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 66.827, 00.

PÚBLICO - 3.590 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).