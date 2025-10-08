Avaí supera Volta Redonda e volta a vencer na Série B
Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebeu o Volta Redonda na Ressacada e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Cléber, Marquinhos Gabriel e Taissinho.
Situação da Tabela
Com o resultado positivo, o Avaí, que vinha de duas derrotas seguidas, voltou a triunfar e alcançou 43 pontos, em 11º. O Volta Redonda, por sua vez, seguiu em 18º, com os mesmos 31 somados.
? Resumo do jogo
? AVAÍ 0 X 3 VOLTA REDONDA ?
? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
? Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 21h (de Brasília)
Gol
- ? Cléber, aos 2? do 1ºT (Avaí)
- ?Marquinhos Gabriel, aos 15? do 2ºT (Avaí)
- ? Taissinho, aos 32? do 2ºT (Avaí)
Como foi o jogo
O placar foi aberto por Cléber, aos dois minutos de jogo. O atleta aproveitou a sobra e mandou paras as redes.
Já aos 15 do segundo tempo, Marquinhos Gabriel recebeu do autor do primeiro gol e não perdoou.
Taissinho, aos 32, fechou a conta, desta vez com assistência de Gaspar.
Próximos jogos
Avaí
- Encara o Athletico-PR na próxima terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 32ª rodada da Série B
Volta Redonda
- Recebe o Atlético-GO na próxima segunda-feira (13), às 19h, no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, pela 32ª rodada da Série B