Atlético-MG passeia e vence Sport em noite de fim de jejum para Rony

O Atlético-MG passeou na Arena MRV, venceu o Sport com muita tranquilidade por 3 a 1 e se distanciou da zona de rebaixamento. O duelo, adiado em junho pela CBF, foi válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Vitor Hugo e Arana iniciaram a contagem, e Rony findou um jejum de 23 jogos sem balançar as redes ao marcar no 2º tempo. Os pernambucanos descontaram com Dérik Lacerda, em cobrança de pênalti, nos minutos finais.

Os comandados de Jorge Sampaoli chegaram aos 32 pontos e subiram para a 14ª posição na tabela. Já o Sport segue afundado na lanterna e agoniza na classificação com 16 pontos.

Os times voltam a atuar na outra quarta-feira. O Atlético-MG recebe o Cruzeiro em seus domínios, enquanto o Sport, também dentro de casa, enfrenta o Ceará.

Como foi o jogo

Mesmo com Hulk no banco, o Atlético-MG abriu o placar os oito minutos a partir da bola parada — em escanteio cobrado por Scarpa, Rony desviou para o meio da área e Vitor Hugo, de primeira, completou com categoria de perna esquerda: 1 a 0.

Vitor Hugo comemora gol do Atlético-MG sobre o Sport em jogo do Brasileirão Imagem: LUCIANO BREW/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Os mineiros quase ampliaram o placar logo depois em duas tentativas seguidas de Arana, mas perderam Lyanco. O zagueiro sentiu dores no tornozelo e, tirando a faixa de capitão, avisou aos companheiros que não seguiria na partida antes de ser substituído por Ruan Tressoldi. O titular precisou ser consolado por companheiros assim que chegou ao banco de reservas.

Arana desencantou pouco antes do intervalo foi o responsável pelo 2 a 0. Depois de ser bloqueado pelos adversários logo depois do 1º gol, o lateral voltou a ser "presenteado" com um rebote, desta vez em rebatida da zaga do Sport, e estufou as redes em chute de perna direita.

Rony, do Atlético-MG, celebra gol sobre o Sport em jogo do Brasileirão Imagem: Alessandra Torres/AGIF

Comandando as ações, o Galo sacramentou a vitória em um contra-ataque letal já na etapa final: Everson lançou para Biel, que viu Aderlan se atrapalhar e disparou em direção ao gol de Gabriel. O atacante, sozinho com o goleiro, optou por tocar de lado para Rony, que só teve o trabalho de empurrar e encerrar um jejum de 23 jogos sem marcar: 3 a 0.

O Sport ainda diminuiu com Dérik Lacerda, que converteu pênalti gerado por ele mesmo ao finalizar para o gol e acabar bloqueado pelo braço de Ruan dentro da área atleticana: 3 a 1.