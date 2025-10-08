Topo

Atlético-MG não perde para o Sport como mandante há 25 anos; relembre

08/10/2025 10h44

O Atlético-MG chega ao duelo com o Sport, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um tabu que perdura há mais de duas décadas: o Galo não é derrotado pelo Leão em seus domínios desde 2000.

Na ocasião (19/11), na última rodada da primeira fase da Copa João Havelange, torneio que substituiu o Brasileirão naquele ano, o Sport atropelou o Atlético-MG. Já classificado, o Leão goleou o Galo por 6 a 0, com cinco gols de Leonardo e um de Taílson.

Desde então, foram 17 partidas na casa do Atlético-MG, divididas entre Copa do Brasil, Brasileirão e Série B, com 14 vitórias mineiras e três empates.

O histórico diante do Sport reforça a confiança do Atlético-MG para manter a boa fase como mandante. Jogando em seus domínios, o Galo não perde há quatro jogos (Santos, Bolívar, Mirassol e Juventude).

Fase do Atlético-MG

Com 29 pontos, o time de Jorge Sampaoli ocupa a 15ª colocação e busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Atlético-MG está apenas quatro pontos acima do Vitória, 17º lugar e primeiro time no Z4.

