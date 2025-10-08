Atlético-MG e Sport fazem duelo de pressão na Arena MRV em jogo atrasado da 14ª rodada

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados e que buscam reação imediata para evitar que a crise se amplie na reta final da competição.

O Atlético-MG chega em momento de instabilidade. O empate sem gols diante do Juventude, no último fim de semana, aumentou a insatisfação interna e externa. A equipe ocupa o 15º lugar, com 29 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. A atuação foi duramente criticada, e o desempenho ofensivo segue sendo um dos principais alvos de cobrança.

Nos bastidores, a diretoria promoveu reunião com o dono do clube Rubens Menin e outros dirigentes para discutir o cenário. O técnico Jorge Sampaoli, mesmo há pouco tempo no cargo, já sente a pressão. O executivo Paulo Backs deu tom ao ambiente ao afirmar que o futebol "apático" apresentado nas últimas rodadas "acabou", cobrando uma resposta imediata.

A expectativa é por mudanças na postura e na escalação. Sampaoli não terá os defensores Junior Alonso e Iván Román, além do volante Alan Franco, todos convocados por suas seleções. Os dois primeiros também cumpririam suspensão. Em compensação, o zagueiro Lyanco retorna após ficar fora do último jogo, reforçando o sistema defensivo.

O treinador segue sem poder contar com o volante Alexander e os atacantes Junior Santos e Cuello, ainda no departamento médico. Com elenco reduzido, Sampaoli deve optar por um meio-campo mais compacto e tentar aumentar a presença ofensiva com jogadores de movimentação.

O Sport também vive pressão e ocupa a última colocação, com 16 pontos. Apesar disso, mostra sinais de evolução sob o comando de Daniel Paulista, com desempenho superior ao do Atlético-MG no segundo turno. A equipe vem de um empate por 2 a 2 com o Fluminense, em partida marcada por reclamações com a arbitragem.

O treinador terá o retorno do lateral Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão na rodada passada e disputa posição com Aderlan. No meio, a dúvida permanece sobre Lucas Lima, ainda em recuperação de lesão no adutor da coxa direita. Caso não jogue, Hyoran deve ser mantido como armador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SPORT

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana; Bernard e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).