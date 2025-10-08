Athletic-MG faz 4 gols no primeiro tempo em cima do Operário-PR e respira na Série B

O Operário-PR sofreu uma derrota contundente para o Athletic-MG por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Germano Krüger, pela 31ª rodada da Série B. Jogando em casa, o time paranaense foi surpreendido e acabou derrotado POR 4 a 1, perdendo a oportunidade de subir na tabela e se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.

O curioso é que o placar foi definido no primeiro tempo. Com o resultado, o Operário-PR permanece em 12º lugar, com 38 pontos, enquanto o Athletic-MG chegou a 36 pontos, ocupando a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo teve um início promissor para o Operário-PR, que controlou a posse e buscou pressionar a defesa adversária. No entanto, os erros individuais custaram caro. Aos 13 minutos, Miranda acabou marcando contra após uma jogada rápida do Athletic pela direita, e dois minutos depois Ronaldo Tavares ampliou aproveitando falha de Giraldo.

Aos 26, Boschilia recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute no ângulo, mantendo a equipe da casa viva na disputa. Mas o Athletic conseguiu encaixar contra-ataques precisos e marcou mais duas vezes, com Ronaldo e Alessio, aos 43 e 45 minutos, respectivamente, saindo da pressão do time da casa e encaminhando um placar surpreendente.

Na segunda etapa, o Operário-PR tentou reagir e se lançou ao ataque em busca de uma reação. Mas só aos 35 minutos, o time teve chance de marcar um gol, salvo em cima da linha por Sidimar.

Apesar da pressão e da criação de algumas oportunidades, o Athletic se manteve sólido defensivamente e explorou os contra-ataques, obrigando o goleiro Elias a fazer defesas importantes para evitar uma goleada ainda maior. A equipe da casa demonstrou esforço, mas não conseguiu reduzir significativamente a diferença no placar.

Na próxima rodada, o Athletic-MG enfrenta o Goiás no sábado, às 16h, no Estádio Joaquim Portugal, enquanto o Operário-PR visita o Novorizontino no domingo, às 16h, no Estádio Jorge de Biasi. Ambas as equipes buscam recuperação e pontos importantes na luta por posições mais confortáveis na Série B.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 4 ATHLETIC-MG

OPERÁRIO-PR - Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo (Pedro) e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga e Boschilia (André); Kleiton (Daniel), Vinicius Mingotti (Rodrigo Rodrigues) e Vitor Pernambuco (Jean Lucas). Técnico: Alex Souza.

ATHLETIC-MG - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marquelo e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro (Fernando), Sandry e Daniel Braga (Alason Carioca); Wellinto torrão (Wesley Gasolina), Ronaldo Tavares (Neto) e Alessio (Kauan Lindes). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - Miranda, aos 13, Ronaldo, aos 15 e aos 44 minutos, Boschilia, aos 27 minutos e Alessio, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Vilhena (OPE); Fabrício Isidoro (ATH).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 18.260,00.

PÚBLICO - 1.408 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).