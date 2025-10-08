Topo

Esporte

Atacante da Seleção Brasileira revela sonho de jogar pelo Corinthians no futuro

08/10/2025 15h10

Convocado para defender a Seleção Brasileira nesta data Fifa, o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, nutre carinho especial pelo Corinthians. O jogador de 24 anos frequentou o Parque São Jorge quando pequeno e tem o sonho de retornar ao clube no futuro.

Aos seis anos de idade, Martinelli atuou pelas categorias de base do Corinthians, tanto no time de futsal quanto no campo. Ele se diz "apaixonado" pelo clube e tenta assistir aos jogos da equipe sempre que possível.

"Minha relação com o Corinthians sempre foi muito intensa. Nasci no Parque São Jorge, comecei a jogar no Corinthians com seis anos. Minha infância foi o Corinthians, eu jogava futsal e campo, então passava todos os dias da semana no Parque São Jorge. Sou apaixonado pelo clube, tento acompanhar ao máximo. Só não acompanho quando tenho jogo no outro dia, pelo horário, é muito tarde. Sempre tento assistir", disse o atleta em entrevista à Cazé TV.

Martinelli não é o único torcedor alvinegro do elenco do Arsenal. Ele compartilha da mesma paixão do zagueiro Gabriel Magalhães, corintiano declarado.

"No último clássico contra o Palmeiras, o Magalhães [Gabriel] foi lá para casa, a gente assistiu com uns amigos dele. Contra o Palmeiras esse ano a gente só se deu bem, estamos felizes para caramba", contou.

Sonho de voltar

Gabriel Martinelli revelou que já conversou com seu pai, que também torce pelo Corinthians, sobre voltar ao time do Parque São Jorge. O retorno, porém, não deve acontecer tão cedo. Ele disse que pensa em defender as cores do clube no futuro, no fim de sua carreira.

"No final da carreira tenho esse sonho. A gente [ele e o pai] já falou de voltar para o Coringão. Tenho esse sonho, meu pai também é muito corintiano. Tenho esse sonho de, no fim da minha carreira, voltar para o Corinthians", afirmou.

Próximos jogos da Seleção

  • Coreia do Sul x Brasil (amistoso)

    Data e horário: 10/10 (sexta-feira), às 8h (de Brasília)

    Local: Estádio de Seul, em Seul (KOR)

  • Japão x Brasil (amistoso)

    Data e horário: 14/10 (terça-feira), às 7h30 (de Brasília)

    Local: Estádio de Tóquio, em Tóquio (JPN)

Esporte

