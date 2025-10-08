Topo

Assistir Mirassol x Fluminense ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol, tem capacidade para 15 mil pessoas - Pedro Zacchi/AGIF
José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol, tem capacidade para 15 mil pessoas Imagem: Pedro Zacchi/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/10/2025 19h30

Mirassol e Fluminense entram em campo hoje (8), às 21h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol atravessa uma fase irregular após uma boa sequência de resultados. Sem vencer há três partidas, o Leão Caipira tenta se reabilitar depois da derrota por 3 a 0 para o Corinthians na rodada passada.

O Fluminense, por sua vez, vive momento oposto e mostra evolução no Brasileirão. O Tricolor venceu três dos últimos quatro jogos e vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Atlético-MG.

Mirassol x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 8 de outubro, às 21h (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

