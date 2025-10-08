Assistir Mirassol x Fluminense ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Mirassol e Fluminense entram em campo hoje (8), às 21h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol atravessa uma fase irregular após uma boa sequência de resultados. Sem vencer há três partidas, o Leão Caipira tenta se reabilitar depois da derrota por 3 a 0 para o Corinthians na rodada passada.

O Fluminense, por sua vez, vive momento oposto e mostra evolução no Brasileirão. O Tricolor venceu três dos últimos quatro jogos e vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Atlético-MG.

Mirassol x Fluminense -- Campeonato Brasileiro