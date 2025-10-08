Topo

Assistir Atlético-MG x Sport ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Hulk em ação durante jogo entre Flamengo e Atlético-MG na Copa do Brasil Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/10/2025 17h30

Atlético-MG e Sport se enfrentam hoje (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG atravessa um momento de instabilidade no Brasileirão, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. No compromisso mais recente, a equipe comandada por Jorge Sampaoli foi superada pelo Fluminense por 3 a 0.

Na outra ponta da tabela, o Sport segue na lanterna e acumula três rodadas sem vitória. Ainda assim, o Leão mostrou reação ao buscar um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, fora de casa, na última rodada.

Atlético-MG x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 8 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

