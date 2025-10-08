Assistir Atlético-MG x Sport ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético-MG e Sport se enfrentam hoje (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG atravessa um momento de instabilidade no Brasileirão, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. No compromisso mais recente, a equipe comandada por Jorge Sampaoli foi superada pelo Fluminense por 3 a 0.

Na outra ponta da tabela, o Sport segue na lanterna e acumula três rodadas sem vitória. Ainda assim, o Leão mostrou reação ao buscar um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, fora de casa, na última rodada.

Atlético-MG x Sport -- Campeonato Brasileiro