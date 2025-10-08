Topo

Argentina goleia Nigéria e pega o México nas quartas do Mundial sub-20

08/10/2025 18h57

Nesta quarta-feira, a Argentina goleou a Nigéria por 4 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20, no Estádio Nacional do Chile. O meia Álvaro Montoro, do Botafogo, deixou o campo em lágrimas na primeira etapa após sentir lesão.

Situação do torneio

Com a vitória, a Argentina elimina a Nigéria e avança para as quartas de final do Mundial. Na próxima fase, os sul-americanos enfrentam o México, que superou o Chile nas oitavas. O duelo será realizado às 20 horas (de Brasília), no Estádio Nacional.

? Resumo do jogo 

?ARGENTINA 4 x 0 NIGÉRIA?

? Competição: Oitavas de final da Copa do Mundo sub-20

?? Local: Estádio Nacional, em Santiago do Chile

? Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Alejo Sarco, aos 2? do 1ºT (Argentina)

  • ? Maher Carrizo, aos 23? do 1ºT (Argentina)

  • ? Maher Carrizo, aos 8? do 2ºT (Argentina)

  • ? Mateo Silvetti, aos 21? do 2ºT (Argentina)

Como foi o jogo

A Argentina conseguiu inaugurar o marcador logo aos dois minutos. Após saída ruim do goleiro Harcourt, Sarco recebeu de Gorosito e empurrou para o fundo das redes. Aos 23, Carrizo ampliou com uma cobrança de falta da meia-lua.

Aos oito minutos da segunda etapa, Delgado roubou a bola e passou para finalização certeira de Carrizo diante de Harcourt. Aos 21, Silvetti driblou o zagueiro Bameyi e arrematou de dentro da área para sacramentar a goleada.

Próximo jogo

Argentina

  • Jogo: México x Argentina

  • Data e horário: 11/10 (sábado) | 20h (de Brasília)

  • Campeonato: Quartas de final da Copa do Mundo sub-20

  • Local: Estádio Nacional, em Santiago do Chile

Colômbia também vai às quartas

No outro duelo desta quarta-feira pelas oitavas, a Colômbia superou a África do Sul por 3 a 1, em Talca. Canchimbo e Villareal (2) anotaram os gols da seleção sul-americana, enquanto Vilakazi descontou.

Nas quartas de final do Mundial sub-20, a Colômbia enfrenta a Espanha neste sábado, às 17h (de Brasília), novamente em Talca.

