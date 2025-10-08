Argentina goleia Nigéria e pega o México nas quartas do Mundial sub-20
Nesta quarta-feira, a Argentina goleou a Nigéria por 4 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20, no Estádio Nacional do Chile. O meia Álvaro Montoro, do Botafogo, deixou o campo em lágrimas na primeira etapa após sentir lesão.
Situação do torneio
Com a vitória, a Argentina elimina a Nigéria e avança para as quartas de final do Mundial. Na próxima fase, os sul-americanos enfrentam o México, que superou o Chile nas oitavas. O duelo será realizado às 20 horas (de Brasília), no Estádio Nacional.
? Resumo do jogo
?ARGENTINA 4 x 0 NIGÉRIA?
? Competição: Oitavas de final da Copa do Mundo sub-20
?? Local: Estádio Nacional, em Santiago do Chile
? Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ? Alejo Sarco, aos 2? do 1ºT (Argentina)
- ? Maher Carrizo, aos 23? do 1ºT (Argentina)
- ? Maher Carrizo, aos 8? do 2ºT (Argentina)
- ? Mateo Silvetti, aos 21? do 2ºT (Argentina)
Como foi o jogo
A Argentina conseguiu inaugurar o marcador logo aos dois minutos. Após saída ruim do goleiro Harcourt, Sarco recebeu de Gorosito e empurrou para o fundo das redes. Aos 23, Carrizo ampliou com uma cobrança de falta da meia-lua.
Aos oito minutos da segunda etapa, Delgado roubou a bola e passou para finalização certeira de Carrizo diante de Harcourt. Aos 21, Silvetti driblou o zagueiro Bameyi e arrematou de dentro da área para sacramentar a goleada.
Próximo jogo
Argentina
- Jogo: México x Argentina
- Data e horário: 11/10 (sábado) | 20h (de Brasília)
- Campeonato: Quartas de final da Copa do Mundo sub-20
- Local: Estádio Nacional, em Santiago do Chile
Colômbia também vai às quartas
No outro duelo desta quarta-feira pelas oitavas, a Colômbia superou a África do Sul por 3 a 1, em Talca. Canchimbo e Villareal (2) anotaram os gols da seleção sul-americana, enquanto Vilakazi descontou.
Nas quartas de final do Mundial sub-20, a Colômbia enfrenta a Espanha neste sábado, às 17h (de Brasília), novamente em Talca.