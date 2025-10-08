Após pedido do São Paulo, CBF recebe aval da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR

A CBF recebeu aval da Fifa para divulgar áudios e vídeos de decisões tomadas pela arbitragem em lances sem revisão na cabine do VAR durante as partidas. A CBF realizou a consulta formal à entidade que rege o futebol mundial a pedido do São Paulo.

Pedido do São Paulo

Insatisfeito com a arbitragem na derrota por 3 a 2 diante do Palmeiras, sofrida no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo solicitou à CBF a divulgação dos áudios em lances polêmicos nos quais o árbitro Ramon Abatti Abel não foi chamado para revisão por Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR.

Motivada pelo pedido do São Paulo, a CBF consultou a Fifa e recebeu autorização para divulgar os áudios e vídeos de lances sem revisão protocolar. Eles serão disponibilizados em até 24 horas após o término das partidas, respeitando acordo com a entidade que rege o futebol.

Lances liberados

"Argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência", disse Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

A CBF ainda não divulgou publicamente os áudios do VAR nos lances sem revisão protocolar do clássico disputado no Morumbis. Ainda assim, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, chegou a ouvi-los durante reunião virtual com integrantes da CBF.

O São Paulo reclama de um pênalti não marcado de Allan sobre Tapia e queria Andreas Pereira expulso por entrada dura em Marcos Antônio. Horas após a partida, a Comissão de Arbitragem decidiu afastar os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva para período de aperfeiçoamento.