Topo

Esporte

Após pedido do São Paulo, CBF recebe aval da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR

08/10/2025 23h05

A CBF recebeu aval da Fifa para divulgar áudios e vídeos de decisões tomadas pela arbitragem em lances sem revisão na cabine do VAR durante as partidas. A CBF realizou a consulta formal à entidade que rege o futebol mundial a pedido do São Paulo.

Pedido do São Paulo

Insatisfeito com a arbitragem na derrota por 3 a 2 diante do Palmeiras, sofrida no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo solicitou à CBF a divulgação dos áudios em lances polêmicos nos quais o árbitro Ramon Abatti Abel não foi chamado para revisão por Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR.

Motivada pelo pedido do São Paulo, a CBF consultou a Fifa e recebeu autorização para divulgar os áudios e vídeos de lances sem revisão protocolar. Eles serão disponibilizados em até 24 horas após o término das partidas, respeitando acordo com a entidade que rege o futebol.

Lances liberados

"Argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência", disse Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

A CBF ainda não divulgou publicamente os áudios do VAR nos lances sem revisão protocolar do clássico disputado no Morumbis. Ainda assim, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, chegou a ouvi-los durante reunião virtual com integrantes da CBF.

O São Paulo reclama de um pênalti não marcado de Allan sobre Tapia e queria Andreas Pereira expulso por entrada dura em Marcos Antônio. Horas após a partida, a Comissão de Arbitragem decidiu afastar os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva para período de aperfeiçoamento.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Após derrota para o Mirassol, Renê admite "vacilos" do Fluminense e critica arbitragem

Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque

Avaí vence o Volta Redonda e conquista primeira vitória com Vinícius Bergantin

Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026

Mirassol bate Fluminense e retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro

Após pedido do São Paulo, CBF recebe aval da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR

Mirassol vence Flu, continua invicto em casa e volta ao G4 do Brasileirão

Holandês algoz de Sinner cai para 204º do mundo em Xangai e dispara: 'Escolhi um esporte m...'

Avaí supera Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Fifa autoriza CBF a mudar protocolo e divulgar áudios de árbitros mesmo sem revisão do VAR

CBF tem aval da Fifa para divulgar decisões da arbitragem sem uso do VAR