Após derrota para o Mirassol, Renê admite "vacilos" do Fluminense e critica arbitragem

08/10/2025 23h21

O Fluminense foi superado por 2 a 1 pelo Mirassol, nesta quarta-feira, no interior paulista. O jogo foi adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Renê lamentou o resultado, principalmente pelos erros cometidos que resultaram nos gols dos mandantes.

"Jogo difícil. A gente sabia da força do Mirassol em sua casa. No primeiro tempo, tivemos chances melhores que as deles, mesmo eles tendo mais a bola. Mas tivemos dois vacilos nas saídas de bolas", disse.

Renê preferiu minimizar a atuação da arbitragem, que anulou um gol dos tricolores após chamado do VAR: "Sobre a arbitragem, é difícil falar. Mas é sempre difícil apitar no nosso campeonato. Os jogadores pressionando muito. É difícil, com todos reclamando", continuou.

"Até falei para eles (jogadores do Mirassol) que na próxima pode ser contra eles e vão sair de campo reclamando. Eles (árbitros) já não estão fazendo um bom trabalho este ano e a gente tem que parar de atrapalhar ", completou.

O Fluminense volta a campo pelo Brasileiro na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Juventude, no Maracanã.

