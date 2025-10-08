América-MG empata com Vila Nova e aumenta sequência invicta como mandante
Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o América-MG recebeu o Vila Nova na Arena Independência, empatou por 1 a 1 e aumentou sua série invicta como mandante. Felipe Amaral foi quem balançou as redes para a equipe mandante, enquanto João Vieira igualou para os visitantes.
E agora?
Com o triunfo, o América-MG chegou aos 37 pontos, agora 14ª colocação da tabela, e ampliou sua sequência invicta na condição de mandante para cinco jogos (três vitórias e dois empates). Do outro lado, o Vila Nova permaneceu com 40 somados, na 12ª posição.
? Resumo do jogo
América-MG 1 x 1 Vila Nova
? Competição: 31ª rodada da Série B
?? Local: Independência
? Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
? João Vieira, aos 34? do 1ºT (Vila Nova)
? Felipe Amaral, aos 6? do 2ºT (América-MG)
Como foi o jogo
Aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Vila Nova após revisão do VAR. João Vieira, então, converteu a cobrança.
Aos 5 minutos do segundo tempo, Felipe Amaral recebeu na intermediária, limpou o marcador e arrematou firme, sem chances para o goleiro Halls.
Aos 14 da segunda etapa, Walisson Maia, do Vila Nova, foi expulso de forma direta após falta dura em Willian Bigode.
Próximos jogos
América-MG
Criciúma x América-MG (32ª rodada da Série B)
Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30
Vila Nova
Vila Nova x Amazonas (32ª rodada da Série B)
Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30