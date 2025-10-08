Topo

Esporte

América-MG empata com Vila Nova e aumenta sequência invicta como mandante

08/10/2025 23h47

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o América-MG recebeu o Vila Nova na Arena Independência, empatou por 1 a 1 e aumentou sua série invicta como mandante. Felipe Amaral foi quem balançou as redes para a equipe mandante, enquanto João Vieira igualou para os visitantes.

E agora?

Com o triunfo, o América-MG chegou aos 37 pontos, agora 14ª colocação da tabela, e ampliou sua sequência invicta na condição de mandante para cinco jogos (três vitórias e dois empates). Do outro lado, o Vila Nova permaneceu com 40 somados, na 12ª posição.

? Resumo do jogo

América-MG 1 x 1 Vila Nova

? Competição: 31ª rodada da Série B

?? Local: Independência

? Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? João Vieira, aos 34? do 1ºT (Vila Nova)

? Felipe Amaral, aos 6? do 2ºT (América-MG)

Como foi o jogo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Vila Nova após revisão do VAR. João Vieira, então, converteu a cobrança.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Felipe Amaral recebeu na intermediária, limpou o marcador e arrematou firme, sem chances para o goleiro Halls.

Aos 14 da segunda etapa, Walisson Maia, do Vila Nova, foi expulso de forma direta após falta dura em Willian Bigode.

Próximos jogos

América-MG

Criciúma x América-MG (32ª rodada da Série B)

Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30

Vila Nova

Vila Nova x Amazonas (32ª rodada da Série B)

Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

América-MG e Vila Nova empatam e ficam em posição intermediária na tabela da Série B

América-MG empata com Vila Nova e aumenta sequência invicta como mandante

Everton Ribeiro revela sucesso em cirurgia: "Voltarei 100%"

São Paulo aguarda a publicação dos cinco áudios do VAR que pediu para a CBF

Com gol no fim da prorrogação, França elimina Japão e vai às quartas do Mundial sub-20

Após derrota para o Mirassol, Renê admite "vacilos" do Fluminense e critica arbitragem

Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque

Avaí vence o Volta Redonda e conquista primeira vitória com Vinícius Bergantin

Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026

Mirassol bate Fluminense e retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro

Após pedido do São Paulo, CBF recebe aval da Fifa para divulgar decisões sem revisão no VAR