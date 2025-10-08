América-MG empata com Vila Nova e aumenta sequência invicta como mandante

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o América-MG recebeu o Vila Nova na Arena Independência, empatou por 1 a 1 e aumentou sua série invicta como mandante. Felipe Amaral foi quem balançou as redes para a equipe mandante, enquanto João Vieira igualou para os visitantes.

E agora?

Com o triunfo, o América-MG chegou aos 37 pontos, agora 14ª colocação da tabela, e ampliou sua sequência invicta na condição de mandante para cinco jogos (três vitórias e dois empates). Do outro lado, o Vila Nova permaneceu com 40 somados, na 12ª posição.

? Resumo do jogo

América-MG 1 x 1 Vila Nova

? Competição: 31ª rodada da Série B



?? Local: Independência



? Data: 8 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? João Vieira, aos 34? do 1ºT (Vila Nova)



? Felipe Amaral, aos 6? do 2ºT (América-MG)

Como foi o jogo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Vila Nova após revisão do VAR. João Vieira, então, converteu a cobrança.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Felipe Amaral recebeu na intermediária, limpou o marcador e arrematou firme, sem chances para o goleiro Halls.

Aos 14 da segunda etapa, Walisson Maia, do Vila Nova, foi expulso de forma direta após falta dura em Willian Bigode.

Próximos jogos

América-MG

Criciúma x América-MG (32ª rodada da Série B)



Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30

Vila Nova

Vila Nova x Amazonas (32ª rodada da Série B)



Data e horário: 12/10 (domingo), às 18h30