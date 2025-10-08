América-MG e Vila Nova empatam e ficam em posição intermediária na tabela da Série B

América-MG e Vila Nova entraram em campo nesta quarta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, com a

meta de se aproximarem dos 45 pontos e eliminarem qualquer risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano até terminou o primeiro tempo com uma vitória parcial por 1 a 0, mas cedeu o empate aos mineiros por 1 a 1 e ainda jogou praticamente toda a segunda etapa com um jogador a menos.

O resultado fez o Vila Nova chegar ao nono jogo seguido sem vencer na competição, agora com 40 pontos, em 12º lugar, na zona intermediária, sem estar ameaçado pela zona de rebaixamento, mas longe do grupo de acesso. Já o América-MG teve sua reação freada de duas vitórias seguidas interrompida, seguindo na 14ª colocação, com 37 pontos.

O duelo começou com alternância entre as equipes no campo de ataque. Mesmo como visitante, o Vila Nova foi quem deu as cartas e assustou logo de início com Willian Formiga, obrigando boa defesa de Gustavo. A resposta do América-MG veio com Arthur Souza, perdendo grande chance dentro da área.

Com mais espaço, Júnior Todinho avançou e foi derrubado dentro da área. O juiz chegou a rever o lance no VAR, mas manteve a decisão de pênalti. Na cobrança, João Vieira cobrou forte, no alto, para abrir o placar para os goianos, aos 33 minutos. O time mineiro sentiu o golpe e não esboçou reação para buscar o empate ainda na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o América-MG retornou mais aceso e chegou logo ao empate. Felipe Amaral recebeu na intermediária e bateu de longe para deixar tudo igual, aos cinco. Logo depois, a situação para o time da casa melhorou, quando aos 15, o zagueiro Wallisson Maia foi expulso, deixando o Vila Nova com um a menos.

Com a superioridade em campo, o América-MG formou uma blitz na área goiana. Rafa Silva testou firme e Halls fez grande defesa para evitar a virada. Empilhando chances, Jhosefer teve duas chances de se consagrar, mas desperdiçou. Nos acréscimos, foi o travessão que frustrou os mineiros, quando a bola de Stênio explodiu na baliza.

Ambos agora voltam a campo no domingo, às 18h30. No Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Vila Nova recebe o Amazonas, enquanto o América-MG vai até Santa Catarina, no Estádio Heriberto Hülse, encarar o Criciúma.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 VILA NOVA

AMÉRICA-MG - Gustavo; Maguinho (Jhosefer), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral (Miquéias), Kauã Diniz e Yago Souza (Titi Ortiz); Arthur Sousa, Willian Bigode (Rafa Silva) e Fabinho (Stênio). Técnico: Alberto Valentim.

VILA NOVA - Halls; Pedro Romano (Higor), Tiago, Wallisson Maia e Willian Formiga; Ralf (Thalys), João Vieira e Igor Henrique (Jean Mota); Júnior Todinho (André Luiz), Gabriel Poveda e Guilherme Parede (Bruno Xavier). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - João Vieira, aos 33 minutos do primeiro tempo. Felipe Amaral, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kauã Diniz, Yago Souza, Pedro Romano, André Luís e Igor Henrique.

CARTÃO VERMELHO - Wallisson Maia.

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 23.928,00.

PÚBLICO - 1,501 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).