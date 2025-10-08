Allan mira nova chance contra o Juventude e valoriza semana livre do Palmeiras: "Sequência intensa"

O Palmeiras deve ter um time titular com algumas mudanças para enfrentar o Juventude, neste sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre suspensos, convocados e lesionados, o Verdão terá oito desfalques. O garoto Allan, assim, vive a expectativa de ter mais minutos, seja como titular ou saindo do banco.

"É um jogo bastante importante, que pode botar a gente ali ainda mais na liderança. É um jogo com bastantes desfalques. Sabemos da importância desse jogo e da oportunidade que nós, que não temos jogado muito, podemos ter. É se preparar bem para fazer um bom jogo no sábado", afirmou o meio-campista.

Em razão da data Fifa, o Palmeiras ganhou a semana livre para se preparar para o confronto. O Verdão iniciou os treinos na última segunda-feira e deu sequência aos trabalhos nesta quarta. A equipe ainda tem pela frente outros dois dias de atividades.

Allan valorizou a pequena pausa no calendário apertado do Palmeiras. O Alviverde vinha de três jogos em sequência contra rivais difíceis: Bahia, Vasco e São Paulo.

"Vai ser bom, porque a gente vem em uma sequência bastante intensa de jogos, de uma partida atrás da outra. Acredito que, nessa semana, vai dar para trabalhar bem todos os jogadores. Como essa semana teve convocação, vão ter mais oportunidades para todo mundo contra o Juventude. Acredito que a gente pode fazer uma semana boa para chegar bem para o jogo", projetou o meia.

A importância dos reservas

No último domingo, Allan foi acionado no segundo tempo do clássico contra o São Paulo e entrou 'na fogueira', quando o Palmeiras perdia por 2 a 0. O meio-campista, porém, ajudou a construir a virada do Alviverde, que saiu vitorioso por 3 a 2 em pleno Morumbis.

O jogador destacou a importância do técnico Abel Ferreira no trato com os atletas que costumam começar no banco de reservas. O próprio Allan, por exemplo, quase sempre costuma ser acionado posteriormente - foi titular em apenas 10 dos 40 jogos que disputou na temporada.

"Durante a semana, o Abel conversa bastante com a gente que começa como suplente. Alguns minutos antes do jogo, ele também fala o quão importante é aquecer bem, se preparar bem, porque na maioria das vezes quem está no banco entra no jogo para resolver, para virar uma partida, como foi contra o São Paulo, ou às vezes para segurar uma vitória também", disse Allan.

Números de Allan na temporada

40 jogos

2 gols

2 assistências

26 vitórias, 9 empates e 5 derrotas

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Palmeiras: líder, com 55 pontos (17 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

? Palmeiras x Juventude (jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão)

(jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)