Vitor Roque deve ser punido por publicação homofóbica? Colunistas debatem

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 01h28

A publicação homofóbica após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo deve render punição a Vitor Roque? No Fim de Papo, Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram.

O atacante do Palmeiras pode ser enquadrado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune atos discriminatórios, inclusive homofobia, mesmo quando praticados fora de campo, desde que relacionados à atividade desportiva. A pena pode ir de suspensão de 5 a 10 jogos, além de multa

Fabíola: Punição e educação podem transformar a sociedade

Eu espero que sim [que seja punido]. Eu acho que para a gente transformar a sociedade, a gente precisa de duas coisas. Uma é a punição, para a pessoa não fazer mais, e a segunda é a educação. Explicar por que você está sendo punido.

Porque eu acredito mesmo que o Vitor Roque não tem a menor ideia do tamanho desse crime, o que isso tem de consequência. Eu acredito que ele não saiba, porque senão ele não teria feito a postagem. Então, eu acredito na punição e na educação, no esclarecimento, como a gente tá fazendo aqui.
Fabíola Andrade

Alicia: Publicação cria cenário para homofobia ser aceitável

A homofobia, a violência começa na palavra. Violência contra mulher, violência contra pessoas LGBT, racismo, começa na palavra e termina em morte. Não quer dizer que quem fez a piada, quem fez a homofobia recreativa vai matar uma pessoa LGBT, mas cria um cenário para a homofobia ser aceitável.
Alicia Klein

Gastos de Andrés Sanchez 'beneficiaram' Corinthians? Colunistas opinam

Dá vontade de rir se não fosse trágico, porque a gente viu, nesse caso dos cartões de crédito, despesa com remédio para disfunção erétil, despesa com Babyliss, gasto de milhares de reais em restaurantes muito baratos, farmácias — são coisas que é muito difícil você justificar que seja para o bem da instituição. O bem institucional é o quê?
Alicia Klein

Fabíola: Comissão de arbitragem da CBF piorou e é hora de mudar comando

O Rodrigo Cintra, pra mim, já deu. Foi um horror o período dele à frente da chefia de arbitragem. No ano passado o Seneme foi melhor do que ele. A gente não falava tanto de arbitragem quando o Seneme estava no comando, como agora com o Rodrigo Cintra. Então, o presidente da CBF tem que trocar sim a chefia da arbitragem.
Fabíola Andrade

Assista ao programa completo

