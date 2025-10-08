À espera de Joelinton, Seleção Brasileira recebe Paulo Henrique e Bruno Guimarães

A Seleção Brasileira está próxima de contar com todos os convocados à disposição do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de outubro. Nesta quarta-feira, o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, e o meio-campista Bruno Guimarães, do Newcastle, se juntaram à delegação em Seul, na Coreia do Sul. Com isso, apenas Joelinton ainda é aguardado e deve se apresentar no período da tarde, completando os 26 nomes chamados pelo treinador.

Paulo Henrique foi chamado de última hora para substituir Wesley, da Roma, cortado por lesão. Esta é a primeira convocação do jogador do Vasco, que vive grande fase na equipe carioca.

Já Bruno Guimarães retorna ao grupo como uma das principais peças do meio-campo, reforçando o setor que também conta com Casemiro, João Gomes, André, Paquetá e o próprio Joelinton.

Enquanto a delegação vai se completando, Carlo Ancelotti intensifica os trabalhos no Goyang Stadium. Nos dois primeiros treinos em solo sul-coreano, o treinador trabalhou movimentações ofensivas em campo reduzido, mas ainda não deu pistas sobre a escalação para o amistoso contra a Coreia do Sul, marcado para sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium.

Após o duelo contra os sul-coreanos, o Brasil permanecerá em Seul até domingo, quando embarca para Tóquio. O segundo compromisso será contra o Japão, na próxima terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.