Yuri Alberto alcança marca expressiva na Arena e se redime no Corinthians

O atacante Yuri Alberto teve uma atuação de gala na vitória do Corinthians por 3 a 0 no último sábado, contra o Mirassol, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 atingiu uma marca expressiva e fez as pazes com a Fiel Torcida.

A torcida corintiana estava na bronca com Yuri Alberto após o pênalti perdido contra o Flamengo, pela 26ª rodada da Série A ? ele cobrou de cavadinha, mas pegou mal e o Timão acabou sendo derrotado. Neste fim de semana, o centroavante se redimiu com uma boa atuação, e nada melhor do que fazê-lo em seu 100º jogo na Arena.

O centroavante alvinegro completou 100 jogos com a camisa do Corinthians na Neo Química Arena e soma números expressivos no período. Yuri acumula 47 bolas na rede e 14 assistências, totalizando 61 participações em gols. Ou seja, ele contribuiu com um gol a cada 129 minutos, segundo dados do Sofascore.

? Yuri Alberto completou 100 jogos na Neo Química Arena e é o artilheiro da casa do @Corinthians! ?? ?? 100 jogos

?? 47 gols (!)

?? 14 assistências

?? 61 participações em gols (!)

? 129 mins p/ participar de gol (!)

? 94 passes decisivos

? 374 duelos ganhos (!)

? Nota... pic.twitter.com/Q8XdFzdPg4 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 5, 2025

Ainda conforme a plataforma de estatísticas, Yuri distribuiu 94 passes decisivos e ganhou 347 duelos. O mapa de calor do atacante mostra uma forte presença dentro da área como um bom camisa 9, mas também muita movimentação em toda a área do último terço do campo.

Yuri Alberto é, ainda, o grande artilheiro da Neo Química Arena desde a inauguração do estádio, em 2014. O atacante atingiu a marca em maio deste ano. Ele soma 47 gols, quatro a mais que o companheiro Romero, que balançou as redes 43 vezes no palco alvinegro.

O camisa 9 também está próximo de atingir outra marca pelo Corinthians. Segundo a plataforma Ogol, especializada em estatísticas, o jogador está perto de completar 200 jogos com a camisa do Timão. O duelo contra o Mirassol foi o de número 193 pelo Alvinegro.

A redenção de Yuri Alberto

Yuri Alberto se redimiu com a Fiel Torcida na partida contra o Mirassol. O jogador ficou muito abalado após o pênalti perdido contra o Flamengo e pediu desculpas aos torcedores. No último sábado, ele participou dos três gols do Timão e tirou um "peso dos ombros".

O primeiro gol do Corinthians saiu em um pênalti sofrido por Yuri Alberto, que foi puxado por Reinaldo dentro da área. Depois, o camisa 9 mostrou bom posicionamento e só completou para o fundo das redes após passe de Vitinho. Por fim, ainda deu a assistência para o gol de André Luiz, que fechou o placar.

O centroavante teve, inclusive, seu nome gritado pela Fiel Torcida na Neo Química Arena. Ao final da partida, o elenco foi muito aplaudido após a vitória sobre o sexto colocado Mirassol.

Essa não foi a primeira vez que Yuri Alberto se reergueu no Corinthians após um momento de extrema pressão. Depois de encerrar 2022 em alta e ser contratado em definitivo em janeiro de 2023, o atleta iniciou a temporada como esperança de gols da equipe. Porém, após a eliminação no Campeonato Paulista, enfrentou um longo jejum: dois meses sem marcar, totalizando nove partidas.

Já no início de 2024, Yuri também passou por um momento difícil sob o comando de Mano Menezes, quando o técnico questionou se o atacante "era burro". Poucos dias depois, Mano foi demitido e António Oliveira foi contratado. Com o português, o centroavante se reergueu e viveu um bom momento com a camisa alvinegra.

Yuri Alberto comemora gol contra o Mirassol

Números de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians

193 jogos (164 como titular)

72 gols

18 assistências

90 participações em gols

85 vitórias, 51 empates e 57 derrotas

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.

Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)