Yuri Alberto alcança marca expressiva na Arena e se redime no Corinthians
O atacante Yuri Alberto teve uma atuação de gala na vitória do Corinthians por 3 a 0 no último sábado, contra o Mirassol, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 atingiu uma marca expressiva e fez as pazes com a Fiel Torcida.
A torcida corintiana estava na bronca com Yuri Alberto após o pênalti perdido contra o Flamengo, pela 26ª rodada da Série A ? ele cobrou de cavadinha, mas pegou mal e o Timão acabou sendo derrotado. Neste fim de semana, o centroavante se redimiu com uma boa atuação, e nada melhor do que fazê-lo em seu 100º jogo na Arena.
O centroavante alvinegro completou 100 jogos com a camisa do Corinthians na Neo Química Arena e soma números expressivos no período. Yuri acumula 47 bolas na rede e 14 assistências, totalizando 61 participações em gols. Ou seja, ele contribuiu com um gol a cada 129 minutos, segundo dados do Sofascore.
Ainda conforme a plataforma de estatísticas, Yuri distribuiu 94 passes decisivos e ganhou 347 duelos. O mapa de calor do atacante mostra uma forte presença dentro da área como um bom camisa 9, mas também muita movimentação em toda a área do último terço do campo.
Yuri Alberto é, ainda, o grande artilheiro da Neo Química Arena desde a inauguração do estádio, em 2014. O atacante atingiu a marca em maio deste ano. Ele soma 47 gols, quatro a mais que o companheiro Romero, que balançou as redes 43 vezes no palco alvinegro.
O camisa 9 também está próximo de atingir outra marca pelo Corinthians. Segundo a plataforma Ogol, especializada em estatísticas, o jogador está perto de completar 200 jogos com a camisa do Timão. O duelo contra o Mirassol foi o de número 193 pelo Alvinegro.
A redenção de Yuri Alberto
Yuri Alberto se redimiu com a Fiel Torcida na partida contra o Mirassol. O jogador ficou muito abalado após o pênalti perdido contra o Flamengo e pediu desculpas aos torcedores. No último sábado, ele participou dos três gols do Timão e tirou um "peso dos ombros".
O primeiro gol do Corinthians saiu em um pênalti sofrido por Yuri Alberto, que foi puxado por Reinaldo dentro da área. Depois, o camisa 9 mostrou bom posicionamento e só completou para o fundo das redes após passe de Vitinho. Por fim, ainda deu a assistência para o gol de André Luiz, que fechou o placar.
O centroavante teve, inclusive, seu nome gritado pela Fiel Torcida na Neo Química Arena. Ao final da partida, o elenco foi muito aplaudido após a vitória sobre o sexto colocado Mirassol.
Essa não foi a primeira vez que Yuri Alberto se reergueu no Corinthians após um momento de extrema pressão. Depois de encerrar 2022 em alta e ser contratado em definitivo em janeiro de 2023, o atleta iniciou a temporada como esperança de gols da equipe. Porém, após a eliminação no Campeonato Paulista, enfrentou um longo jejum: dois meses sem marcar, totalizando nove partidas.
Já no início de 2024, Yuri também passou por um momento difícil sob o comando de Mano Menezes, quando o técnico questionou se o atacante "era burro". Poucos dias depois, Mano foi demitido e António Oliveira foi contratado. Com o português, o centroavante se reergueu e viveu um bom momento com a camisa alvinegra.
Yuri Alberto comemora gol contra o Mirassol
Números de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians
- 193 jogos (164 como titular)
- 72 gols
- 18 assistências
- 90 participações em gols
- 85 vitórias, 51 empates e 57 derrotas
Situação do Corinthians no Brasileirão
Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.
- Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)
Próximos jogos do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Corinthians x Atlético-MG (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 18 de outubro (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)