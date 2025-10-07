Topo

Esporte

Volante de 16 anos assina contrato profissional com o Santos

07/10/2025 12h53

O volante de 16 anos, Mateus Mendes, assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos. O vínculo, que antes estava firmado até fevereiro de 2026, agora é válido até 31 de março de 2028.

O paulista chegou ao Peixe em julho de 2022, quando integrou o sub-13 do clube. Dois anos depois, em 2024, Mateus foi titular da equipe sub-15, chegando às finais do Campeonato Paulista e da Copa Brasileirinho. Também foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15 neste mesmo ano.

"Fiquei muito feliz por ter sido selecionado pelo Santos FC. Sempre pensei em dar o meu melhor e confiar em Deus, aproveitando cada oportunidade que o Clube me ofereceu. Todo esse esforço me levou até a aprovação. Agora, três anos depois, assinando meu primeiro contrato profissional, o sentimento continua o mesmo: felicidade, esforço e gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, e ao Santos, pelas oportunidades e confiança em mim", disse Mendes.

