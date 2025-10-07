Vasco estaria no G4 se tivesse aproveitamento do returno em todo o Brasileirão

O Vasco da Gama vive uma fase de recuperação no Campeonato Brasileiro 2025. Com 58,3% de aproveitamento no segundo turno, o clube tem a quarta melhor campanha dessa etapa da competição ? ficando atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, os três principais candidatos ao título.

Vasco poderia estar no G4 com regularidade

O desempenho atual é digno de destaque: se o Vasco mantivesse esse aproveitamento durante todo o Brasileirão, teria 47 pontos somados até o momento ? pontuação suficiente para colocá-lo dentro do G4, na zona de classificação à Libertadores.

A diferença é gritante em relação ao primeiro turno, quando o time fez apenas 19 pontos em 19 jogos, um aproveitamento de 33,3%, que o deixava próximo da zona de rebaixamento.

Vasco no Brasileirão: reação e estabilidade

Na classificação geral, o Vasco ocupa atualmente a 11ª posição, com 33 pontos. A arrancada no returno garantiu respiro importante: agora, o time tem oito pontos de vantagem sobre o Vitória, o 17º colocado e primeiro integrante do Z4.

O crescimento reflete melhora coletiva, equilíbrio tático e maior eficiência ofensiva, ingredientes que têm recolocado o Vasco em uma trajetória positiva na competição sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Próximo compromisso fora de casa

O time volta a campo no dia 15 de outubro, quando enfrenta o Fortaleza, fora de casa. A equipe busca manter o embalo e confirmar a boa fase que transformou o segundo turno em um dos melhores do clube nos últimos anos.