Valter Walker confia em velocidade para neutralizar força de Mohammed Usman no UFC Rio

07/10/2025 14h34

O carioca Valter Walker está prestes a encarar um dos desafios mais importantes de sua trajetória no MMA. No próximo sábado (11), o atleta sobe ao octógono da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, para medir forças com Mohammed Usman, irmão do ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Kamaru Usman.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o lutador demonstrou confiança em sua preparação e na estratégia traçada para o duelo. No entanto, reconheceu que a força física do oponente é o único aspecto que desperta certa preocupação. Mesmo assim, o 15º colocado do ranking dos peso-pesado acredita que poderá equilibrar as ações e anular essa vantagem com sua velocidade e movimentação.

"Só estou um pouco preocupado com a força dele. Já tem 36 anos, mas ele parece uma geladeira. Mas ele é lento. Grande e forte, mas lento. Minha única preocupação ali é a força, sentir um pouco o fato dele ser mais forte do que eu, mas vou tirar isso na velocidade. Igual na minha última luta, onde eu surpreendi pela velocidade", declarou o peso-pesado.

Mente fraca?

Além da expectativa pelo confronto dentro do octógono, o carioca revelou um episódio curioso ocorrido fora dele. Segundo Walker, Usman o bloqueou no Instagram - atitude que, em sua avaliação, indica que o rival sentiu a pressão antes mesmo de chegar ao Brasil. O lutador acredita que o fator casa e o clima da torcida podem influenciar o desempenho do adversário.

"Acho que, primeiramente, ele vai sentir a pressão de lutar no Brasil, com aquele 'Uh, vai morrer'. Já vi que ele tem a cabeça fraca também. Ele me bloqueou no Instagram. Falem para ele me desbloquear. Não está nem vendo os posts, fazendo conteúdo para a gente e promovendo a luta. Pensei que a gente era brother", brincou o carioca, em tom bem-humorado.

Com leveza e confiança, Valter Walker - que vem de três vitórias seguidas por finalização no primeiro round - mostra que está pronto para o desafio e determinado a aproveitar o apoio da torcida brasileira. O objetivo, segundo ele, é surpreender o público e dar mais um passo rumo à consolidação de seu nome entre os principais pesos-pesados do UFC.

