Julio Gomes: Torcedor mimado é que pressiona Samuel Lino no Flamengo

As críticas ao desempenho de Samuel Lino no Flamengo partem de uma ala "mimada" da torcida, afirma Julio Gomes no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Lino foi alvo de pichação no muro da sede do Flamengo, na Gávea, após a derrota para o Bahia na Fonte Nova, na qual o time de Filipe Luís jogou com um a menos desde os 13 minutos. Quando a partida ainda estava empatada, Lino perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Esquadrão de Aço, que marcou logo depois o gol da vitória.

O caso do Samuel Lino me parece o típico caso de torcedores mimados de clubes poderosos e ricos do futebol brasileiro de hoje. E assim, não foi a torcida do Flamengo, não é a torcida do Flamengo que pichou o muro, é um cara que foi lá e pichou o muro. Esse cara é um mimado, pra mim é um completo maluco. O Samuel Lino é um jogador que se não oscilasse, gente, se ele jogasse bem sempre, ele seria o Messi e o Atlético de Madrid não teria vendido nem por 20, nem por 50, nem por 100 milhões de euros.

Julio Gomes

Então, é lógico que Samuel Lino não é perfeito. Ele vai oscilar. Ele tem muita qualidade, tem muito desempenho, mas talvez arrisque demais, talvez arrisque fora do tempo. Isso vai caber ao técnico escolher os momentos e tratar disso. E o técnico parece um cara bem interessante para isso. Agora, o torcedor do Flamengo pichar muro por causa do Samuel Lino, é muito torcedor mimado.

Julio Gomes

Para Arnaldo Ribeiro, apesar de serem jogadores de posições diferentes, é inevitável a comparação entre Lino e Vitor Roque, do Palmeiras, pelo quanto eles custaram. Enquanto o atacante deslanchou a fazer gol após uma período de adaptação inicial, o ponta do Flamengo encantou ao chegar, mas caiu de rendimento.

A questão do Samuel Lino, isso é inevitável, é a comparação direta com o Vitor Roque pelo custo do investimento dos dois jogadores, que é um custo europeu, mais de 20 milhões de euros. Mas o Samuel Lino nunca foi um goleador como o Vitor Roque. E a cada partida boa do Vitor Roque, a cada gol do Vitor Roque, a cada gol perdido do Samuel Lino, fica essa inevitável comparação.

Arnaldo Ribeiro

