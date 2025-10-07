Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

Lucas Andrade, técnico do Palmeiras sub-20, é visto internamente na CBF como um dos principais nomes a assumir a vaga deixada por Ramon Menezes, demitido após a eliminação no Mundial da categoria.

Quem é ele?

Lucas é bicampeão do Brasileirão sub-20 (2024 e 2025), e o alviverde não pensa em perdê-lo de forma alguma neste momento: ele, inclusive, recusou recentemente convites para comandar equipes profissionais.

O técnico está em sua segunda passagem pelo Palmeiras — a primeira ocorreu entre 2016 e 2020, como técnico tanto do sub-14 quanto do sub-15. O profissional retornou ao clube em 2021, como auxiliar do sub-20, e assumiu o comando da equipe em 2023, após a saída de Paulo Victor Gomes para o América-MEX.

Lucas acumula 115 jogos como treinador do clube paulista no sub-20, com 84 vitórias, 20 empates e 11 derrotas. Além das duas edições do Brasileirão sub-20, o técnico já conquistou o Paulista sub-20 (2023) e o Paulista sub-15 (2017 e 2019).

O Palmeiras está nas quartas do Paulista sub-20. Depois de vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 no jogo de ida, em Ribeirão Preto, os comandados de Lucas voltam a enfrentar o adversário neste domingo (12), às 15h, na Arena Barueri.