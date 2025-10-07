Topo

Esporte

Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

Lucas Andrade é bicampeão do Brasileirão sub-20; Palmeiras quer segurar profissional - Fabio Menotti/Palmeiras
Lucas Andrade é bicampeão do Brasileirão sub-20; Palmeiras quer segurar profissional Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 19h59

Lucas Andrade, técnico do Palmeiras sub-20, é visto internamente na CBF como um dos principais nomes a assumir a vaga deixada por Ramon Menezes, demitido após a eliminação no Mundial da categoria.

Quem é ele?

Lucas é bicampeão do Brasileirão sub-20 (2024 e 2025), e o alviverde não pensa em perdê-lo de forma alguma neste momento: ele, inclusive, recusou recentemente convites para comandar equipes profissionais.

Relacionadas

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

Luis Fabiano critica São Paulo 'bonzinho' e chama Vitor Roque de 'pirralho'

O técnico está em sua segunda passagem pelo Palmeiras — a primeira ocorreu entre 2016 e 2020, como técnico tanto do sub-14 quanto do sub-15. O profissional retornou ao clube em 2021, como auxiliar do sub-20, e assumiu o comando da equipe em 2023, após a saída de Paulo Victor Gomes para o América-MEX.

Lucas acumula 115 jogos como treinador do clube paulista no sub-20, com 84 vitórias, 20 empates e 11 derrotas. Além das duas edições do Brasileirão sub-20, o técnico já conquistou o Paulista sub-20 (2023) e o Paulista sub-15 (2017 e 2019).

O Palmeiras está nas quartas do Paulista sub-20. Depois de vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 no jogo de ida, em Ribeirão Preto, os comandados de Lucas voltam a enfrentar o adversário neste domingo (12), às 15h, na Arena Barueri.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

John destaca trajetória de superação e celebra primeira convocação para a Seleção

Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Andrés se posiciona sobre gasto de R$ 190 mil no Corinthians: "Benefício institucional"

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Cuiabá x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

Rival do Flamengo na Libertadores, Racing sofre com lesões no Argentino