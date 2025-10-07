Topo

Esporte

Sob o comando de Palermo, Fortaleza supera número de vitórias com Vovjoda e Paiva

07/10/2025 09h11

O Fortaleza venceu o Juventude, no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, em apenas cinco jogos, o Leão do Pici tem mais vitórias sob o comando do técnico Mártin Palermo do que com os dois treinadores anteriores.

Com o argentino, foram três vitórias e duas derrotas, com um aproveitamento de 60%. De acordo com dados do Sofascore, nesse período, o Fortaleza marcou seis gols e precisou de 11,3 finalizações para marcar. Por outro lado, foram sete tentos sofridos, dez chutes até ser vazado e dois jogos sem levar gol. A equipe ainda teve média de 52,2% de posse de bola nessas partidas.

Com isso, Palermo superou o número de vitórias de Juan Pablo Vojvoda (duas vitórias em 13 jogos) e Renato Paiva (uma vitória em oito jogos) com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro.

Vitórias em confrontos diretos

Com Palermo no comando técnico, o Fortaleza venceu três confrontos diretos na briga contra o rebaixamento. A equipe cearense bateu o Vitória (2 a 0), o Sport (1 a 0) e, por fim, venceu de virada o Juventude (2 a 1), no último domingo.

As derrotas foram diante do Palmeiras (4 a 1) e do São Paulo (2 a 0).

O Fortaleza ocupa a 18ª posição, dentro de zona da rebaixamento, com 25 pontos conquistados em 26 jogos. O Leão do Pici tem quatro pontos a menos que o Santos, primeiro fora do Z4.

Calendário do Fortaleza

  • Fortaleza x Vasco: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Situação na tabela

  • Fortaleza: 18ª posição com 24 pontos em 26 jogos

  • Vasco: 11ª posição com 33 pontos em 27 jogos

