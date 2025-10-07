Topo

Esporte

Sesi Bauru e Barueri decidem a final do Paulista de Vôlei Feminino 2025: veja onde assistir

07/10/2025 15h45

O Sesi Bauru e o Barueri se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Paulista de Vôlei Feminino 2025 nesta quarta-feira. A disputa pelo título acontece em duas partidas, com possibilidade de um golden set em caso de empate.

No Ginásio José Corrêa, às 20h30 (de Brasília), acontece o primeiro duelo da decisão. Líder da fase classificatória, o Sesi Bauru derrotou o Sorocaba nas semifinais. Já o Barueri passou pelo atual campeão do Paulista e da Superliga, o Osasco, no Golden Set.

Em busca de mais um título estadual

Em busca do seu terceiro título estadual, o Bauru foi campeão em 2018 e 2022. Na última temporada, o clube ficou com o vice-campeonato após perder a final para o Osasco. O Barueri, por sua vez, venceu o Paulista de Vôlei em 2019, sob o comando de José Roberto Guimarães, fundador do time.

O jogo da volta está marcado para este sábado, às 21h30, na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Onde assistir

As partidas da decisão do Paulista Feminino de Vôlei terão transmissão do Sportv 2.

