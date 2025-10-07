Topo

Série positiva mostra Palmeiras com mais elenco que Fla? Colunistas opinam

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 21h32

O Palmeiras tem aproveitado melhor o seu elenco do que o Flamengo no Brasileirão? José Trajano e Rodrigo Mattos divergiram sobre o tema, no Cartão Vermelho.

Na última rodada, o Palmeiras venceu o São Paulo de virada por 3 a 2, enquanto o Flamengo foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0. Com os resultados, o time alviverde assumiu a liderança do Brasileirão com a mesma pontuação dos rubro-negros, mas com vantagem no número de vitórias.

Trajano: Jogadores do Flamengo não rendem

O Flamengo tem vários jogadores, mas tem jogadores que não estão num momento bom. [...] Então, esse elenco que tem vários jogadores, peças de reposição, o povo não tá rendendo.

O caso do Palmeiras é diferente. Jogadores que não estavam jogando bem, começaram a jogar bem, tipo Flaco López. [...] O Vitor Roque é outro. Quando chegou, na torcida todo mundo dizendo [que era o] jogador mais caro do futebol brasileiro e que não estava correspondendo.

Agora, está jogando muito. Joga bem. Ele é forte, parte para cima e tal. Entra o Maurício que é reserva, joga bem. O único que está fracassando nos últimos tempos é o Raphael Veiga.
José Trajano

Mattos: Oscilação é normal

Eu acho que esses dois times estão oscilando. O campeonato é difícil. [...] Contra o Corinthians, foi o elenco [do Flamengo] que conseguiu permitir a virada. O gol do Luiz Araújo no segundo tempo, que é o da virada, ele vem do banco.

Se você olhar no recorte, talvez de mais jogos, eu acho que o Palmeiras tá jogando um pouco mais que o Flamengo. Mas não é muito mais.
Rodrigo Mattos

