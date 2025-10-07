Topo

Esporte

Seleção feminina de basquete cai em grupo acessível no Pré-Mundial de 2026

São Paulo

07/10/2025 15h57

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) sorteou nesta terça-feira os quatro grupos do Pré-Mundial feminino para a definição dos últimos 11 participantes da Copa do Mundo de 2026, agendada para a Alemanha, e a seleção brasileira caiu em um grupo bastante acessível, escapando de potências do planeta.

Em busca de uma das três vagas da chave, o Brasil caiu na sede A, em Wuhan, na China, onde enfrentará a seleção local, além da Bélgica, campeã da EuroWomen e já garantida na Copa do Mundo, além de Mali, Sudão do Sul e República Checa.

Cada uma das quatro sedes - Wuhan (China), Istambul (Turquia), Lyon-Villeurbanne (França) e San Juan (Porto Rico) -, reúne seis seleções e a fórmula de disputa é em turno único, todas contra todas. Ao final dos cinco confrontos, as melhores colocadas garantem presença na Copa do Mundo.

Alemanha, Estados Unidos (se garantiu ao vencer o Brasil na final da AmericupW), Bélgica, Austrália e Nigéria já estão classificadas e, mesmo assim, vão disputar o Pré-Mundial para testar força com futuras candidatas ao título.

Apenas no grupo da anfitriã Alemanha que apenas duas vagas estarão em jogo, já que a Nigéria também se garantiu por antecedência e ambas cumprirão tabela. A disputa real será entre Colômbia, Filipinas, Coreia do Sul e França, sede da chave na cidade de Lyon-Villeurbanne.

CONFIRA OS GRUPOS DO PRÉ-MUNDIAL:

Grupo A

China

Brasil

Mali

Sudão do Sul

Bélgica

República Checa

Grupo B

Porto Rico

Nova Zelândia

Estados Unidos

Senegal

Itália

Espanha

Grupo C

Turquia

Hungria

Argentina

Austrália

Canadá

Japão

Grupo D

França

Colômbia

Filipinas

Alemanha

Coreia do Sul

Nigéria

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Seleção feminina de basquete cai em grupo acessível no Pré-Mundial de 2026

Rival no UFC Rio, Mateusz Gamrot se autodeclara fã de Charles Do Bronx

Fortaleza lança camisa especial em homenagem ao Outubro Rosa; veja detalhes

Sesi Bauru e Barueri decidem a final do Paulista de Vôlei Feminino 2025: veja onde assistir

Após vexame com Wanderlei Silva, Popó é indicado pela terceira vez para o Hall da Fama do Boxe

Palmeiras x Juventude: preços e como comprar ingressos para o jogo atrasado do Brasileiro

Guarda municipal se prepara para Série A apitando pelada: 'ajuda cognitivo'

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

'Nos crucificam por um lance. Quantos passes o jogador erra?', diz árbitra

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz gerente de serralheria

Dana White desmente McGregor sobre acerto para o UFC Casa Branca: "Nada decidido"