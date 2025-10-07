São Paulo volta a perder três jogos consecutivos em casa após nove temporadas

No último domingo, em um clássico marcado por polêmicas, o São Paulo sofreu uma dura virada para o Palmeiras e perdeu por 3 a 2, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tropeço em casa representou a terceira derrota consecutiva da equipe como mandante, algo que não acontecia há nove temporadas.

Desde o final de agosto de 2016, o Tricolor não erra derrotado em casa em três jogos consecutivos. No período, o São Paulo perdeu do Atlético-MG (2 a 1) e Botafogo (1 a 0) pelo Brasileirão e foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na época, o elenco são-paulino era comandado por Ricardo Gomes, e a sequência de derrotas foi interrompida com um empate sem gols contra o Coritiba, seguido de uma vitória por 3 a 1 diante do Figueirense. Ambos os jogos valeram pelo Campeonato Brasileiro.

No recorte atual de derrotas no Morumbis, o São Paulo sofreu revezes contra LDU (1 a 0) pela Libertadores, além de Ceará (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2) pelo Brasileirão.

Para encerrar o jejum, porém, o time comandado por Hernán Crespo deve esperar. Isso porque os próximos dois compromissos são como visitante. O São Paulo retorna ao Morumbis apenas no dia 25 de outubro (sábado), quando recebe o Bahia, às 21h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos... pic.twitter.com/jdErS3Pm6y ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 5, 2025

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo