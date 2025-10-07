Topo

São Paulo e Palmeiras não têm o mesmo tamanho hoje, diz Arnaldo Ribeiro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 11h25

O clássico São Paulo 2 x 3 Palmeiras mostrou que os clubes vivem momentos bem diferentes em força e influência nos bastidores, analisa Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, Palmeiras e o Flamengo lideram o futebol brasileiro tanto no campo quanto fora, enquanto o São Paulo perdeu poder institucional. Para Arnaldo, a arbitragem de Ramon Abatti Abel, afastado pela CBF pelos erros no Morumbis, explicita essa diferença

Hoje, São Paulo e Palmeiras não são do mesmo tamanho, na atual circunstância, em todos os aspectos -- no aspecto econômico e no aspecto de força política. Entre o pênalti do Vitor Roque [na semifinal do Paulistão] e o jogo do Brasileiro, o intervalo é de pouco mais de seis meses. Então, hoje, são clubes que têm pesos diferentes, já foi o inverso.
Arnaldo Ribeiro

O comentarista destacou que era previsível que o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, viesse a público reclamar do favorecimento ao Palmeiras no Choque-Rei, já que o Rubro-Negro acabou perdendo a liderança após a derrota para o Bahia.

As declarações do Boto logo depois, eu tinha certeza, vocês não tinham a absoluta certeza que o Flamengo se pronunciaria depois de Bahia e Flamengo sobre São Paulo e Palmeiras? Vocês não tinham absoluta certeza que o Palmeiras, beneficiado, publicaria uma nota de confronto? E nós estamos vendo isso na Libra, na divisão do dinheiro. Então, os dois poderosos do futebol brasileiro hoje são Palmeiras e Flamengo, e o jogo São Paulo x Palmeiras interfere na briga entre Palmeiras e Flamengo pelo título.
Arnaldo Ribeiro

O São Paulo é fraco hoje até nisso. Hoje, na atual circunstância do futebol, com o VAR, em São Paulo com clássico de torcida única, ter esse tipo de arbitragem na casa do adversário é muito raro. É muito por isso que eu não posso entender inocentemente que se trata de uma arbitragem normal. Ela não é normal. Ela é completamente fora do normal.
Arnaldo Ribeiro

