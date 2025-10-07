Santos tem terceira pior campanha do returno do Brasileirão

O Santos começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro de forma desastrosa. O clube tem a terceira pior campanha do returno da competição.

Da 20ª até a 27ª rodada, o Peixe soma apenas sete pontos. São três derrotas, quatro empates e somente uma vitória. Ou seja, um aproveitamento de 29,2%. Além disso, são cinco gols marcados e 15 sofridos (saldo de -10).

Somente Atlético-MG, com cinco pontos, e Juventude, com seis, são piores que o Alvinegro Praiano no returno. Até mesmo o Sport, lanterna geral, está na frente do time paulista. O Leão também tem sete pontos, mas o saldo de gols é melhor (-4).

A única vitória do Santos no segundo turno foi contra o São Paulo, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Nos outros jogos, a equipe perdeu para Vasco (6 a 0), Bahia (2 a 0) e Ceará (3 a 0) e empatou com Fluminense (0 a 0), Atlético-MG (1 a 1), Red Bull Bragantino (2 a 2) e Grêmio (1 a 1).

Destes embates, seis foram com Juan Pablo Vojvoda. O técnico argentino estreou na igualdade com o Fluminense, em casa. Com ele, são cinco empates, uma vitória e uma derrota.

Fantasma do rebaixamento

O atual segundo turno do Santos é pior do que em 2023, ano em que o clube caiu para a Segunda Divisão. Naquela temporada, o time somou 12 pontos nas oito primeiras rodadas do returno. Foram quatro vitórias e quatro derrotas.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição do Brasileirão 2025, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)