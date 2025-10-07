Topo

Esporte

Santos só terá um centroavante à disposição contra o Corinthians

07/10/2025 07h00

O Santos ganhou um problema para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá apenas um centroavante à disposição.

Tiquinho Soares recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 3 a 0 para o Ceará, no último domingo. Com isso, o experiente jogador terá que cumprir suspensão diante do Timão.

Desta forma, resta apenas Lautaro Díaz para o posto de centroavante. O argentino chegou na última janela de transferências e rapidamente assumiu a titularidade.

O jogador de 27 anos, que estava no Cruzeiro, vem mostrando muito esforço dentro de campo. Em cinco aparições, marcou dois gols e deu uma assistência.

Alternativa

Sem Tiquinho, quem pode ser improvisado na posição de centroavante é Billal Brahimi. O argelino prefere atuar mais aberto pela direita, mas pode fazer a função de camisa 9 caso necessário.

Faz falta?

Até pouco tempo atrás, o Santos até tinha Deivid Washington para o setor, porém o Chelsea solicitou o retorno do Menino da Vila na última janela. Ele estava emprestado ao clube paulista.

Ataque pobre

O setor ofensivo e um problema antigo no Santos. A equipe tem apenas 49 gols marcados em 42 compromissos na temporada.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição do Brasileirão 2025, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Enzo Díaz marca presença no ataque do São Paulo e ocupa posto de "garçom"

Santos só terá um centroavante à disposição contra o Corinthians

Palmeiras é o time da Série A com mais viradas na temporada; confira todas

Chimaev desafia Alex Poatan para duelo de campeões no UFC; brasileiro recusa

Yuri Alberto alcança marca expressiva na Arena e se redime no Corinthians

Corinthians encontra soluções na base e potencializa jovens com trabalhos individualizados

Mauricio iguala número de Veiga como garçom do Palmeiras e pede passagem entre os titulares

Destruído? Conor McGregor faz forte desabafo sobre fama

Luciano engata sequência e assume topo de estatísticas ofensivas do São Paulo no ano

Santos tem terceira pior campanha do returno do Brasileirão

Na berlinda, árbitros vão do trabalho em serralheria a treino em campo ruim