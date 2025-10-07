Santos finaliza mais com Vojvoda, mas aproveitamento é péssimo; veja números

Com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o Santos começou a finalizar mais nas partidas do Campeonato Brasileiro. A pontaria, entretanto, não está nada boa.

Nos seis jogos com o treinador, o Peixe concluiu 99 vezes, dos quais somente 30 foram no alvo. Ou seja, 30%.

Dentro destas 30 finalizações certas, a torcida do Santos pode soltar o grito de gol em apenas cinco. O aproveitamento, portanto, é de 16,6%.

Quem não faz...

A falta de pontaria vem castigando o Santos. O ataque não está conseguindo resolver e a defesa também apresenta fragilidades. E como diz o ditado, "quem não faz, toma".

Com Vojvoda no banco de reservas, o Peixe levou sete tentos. Três foram sofridos no último domingo, na derrota de 3 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Chuta e chuta!

Destes cinco jogos com o argentino, o que contou com mais finalizações do Alvinegro Praiano foi contra o Grêmio, no empate de 1 a 1. Foram 24 conclusões na Vila Belmiro, mas só sete corretas (29,16%).

Vojvoda já demonstrou incômodo com a situação. Agora, o técnico terá a data Fifa para trabalhar o quesito antes do clássico contra o Corinthians. O jogo será apenas no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Finalizações do Santos com Vojvoda

Fluminense - 9 chutes / 2 corretos (0 a 0)

Atlético-MG - 12 chutes / 5 corretos (1 a 1)

São Paulo - 19 chutes / 4 corretos (1 a 0)

RB Bragantino - 18 chutes / 7 corretos (2 a 2)

Grêmio - 24 chutes / 7 corretos (1 x 1)

Ceará - 17 chutes / 5 corretos (0 x 3)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)