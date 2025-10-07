Rozallah pretende se candidatar à presidência do Corinthians com apoio de dissidentes de Augusto Melo

A próxima eleição presidencial do Corinthians está prevista para o fim do ano que vem, e possíveis candidatos já se movimentam nos bastidores do Parque São Jorge para garimpar apoio. Um deles é Rozallah Santoro, conselheiro trienal e diretor financeiro do clube na gestão Augusto Melo.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Rozallah, que atualmente é consultor do departamento financeiro da diretoria presidida por Osmar Stabile, pretende lançar candidatura ao pleito marcado para 2026. Ele pode, ainda, receber suporte de outros ex-diretores que também participaram do mandato de Augusto: Pedro Silveira e Vinicius Cascone.

Pedro Silveira também foi diretor financeiro ao longo da última gestão. Ele, inclusive, sucedeu Rozallah no cargo. O dirigente foi um dos responsáveis pela contratação de Memphis Depay e era tido como um "elo" do holandês com a antiga diretoria.

Já Cascone atuou como secretário-geral e diretor jurídico do Corinthians ao longo do mandato de Augusto Melo. Ele foi desligado junto com o impeachment sofrido pelo ex-presidente.

Busca por apoio

Segundo informações obtidas pela reportagem, Silveira e Cascone estão dispostos a dar suporte a Rozallah em busca do apoio de outras alas do clube. Os ex-diretores, com influência nos bastidores, tentam convencer os sócios de que Rozallah é a melhor alternativa diante do cenário polarizado que se criou nos últimos tempos entre apoiadores e oposicionistas de Augusto Melo.

Caso Rojas

Rozallah e Augusto Melo já tiveram desavenças no Corinthians. O estopim do conflito é o caso envolvendo o meia paraguaio Matías Rojas.

Contratado no início de 2024, o jogador rescindiu seu contrato de forma unilateral após atrasos em pagamentos, acionando o Corinthians na Fifa. A condenação resultou em uma multa superior a R$ 40 milhões.

Segundo Augusto Melo, Rozallah teria sido negligente na condução financeira, ignorando notificações e permitindo que a dívida, que somava R$ 1,36 milhão mais US$ 43 mil, não fosse quitada a tempo, mesmo com saldo disponível em caixa. Ele chegou a pedir a expulsão de Rozallah do quadro social.

No entanto, o ex-diretor apresenta uma versão completamente diferente. Ele afirma que o presidente tinha pleno conhecimento da situação e que optou, deliberadamente, por destinar os recursos para outro fim: a multa rescisória do técnico Antônio Oliveira, junto ao Cuiabá.

Caso VaideBet

A Comissão de Ética do Corinthians também investiga uma possível omissão de Rozallah Santoro no caso VaideBet. Ele era o diretor financeiro do clube no ato do repasse de R$ 1,4 milhão do clube à Rede Social Media Design LTDA, apontada como intermediadora do contrato com a casa da apostas.

Rozallah alega que estava viajando na ocasião e não tinha conhecimento do pagamento. A Comissão de Ética deverá, em breve, emitir um parecer ao Conselho Deliberativo sobre a conduta do então dirigente neste caso, que posteriormente será votado no plenário do CD e pode provocar até a sua expulsão do clube. A candidatura, portanto, ainda depende da decisão que será tomada pelos órgãos internos do Timão.

Santoro, vale lembrar, é integrante da chapa 82 (Movimento Corinthians Grande), mesmo grupo político de Armando Mendonça, atual vice-presidente do Corinthians e que também não tem candidatura descartada para 2026. Neste caso, a tendência seria Rozallah deixar o grupo para concorrer ao pleito.