Rodrygo diz que tempo longe da seleção brasileira foi bom para "botar a cabeça no lugar"

(Reuters) - O atacante Rodrygo, do Real Madrid, revelou ter refletido enquanto esteve longe da seleção brasileira e disse que a espera por sua primeira convocação com o técnico Carlo Ancelotti pareceu uma "eternidade".

O jogador foi a grande novidade na lista de convocados do italiano para amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos próximos dias.

Desde que Ancelotti assumiu o comando do Brasil em maio, Rodrygo, que foi campeão com o italiano no Real Madrid, tinha ficado de fora em outras listas para as eliminatórias da Copa do Mundo.

“Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade estar longe da seleção. Foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar”, disse ele a jornalistas.

O atacante afirmou ter admiração pelo técnico italiano e que sempre teve boa relação com ele. Para Rodrygo, a presença de Ancelotti dá segurança aos jogadores.

“Quando você está em campo, olha para fora e vê o Ancelotti, tem um peso diferente. Até para os adversários, a pessoa respeita um pouco mais, passa uma credibilidade maior. Eu vou sempre rasgar elogios, é um cara que me fez crescer”, afirmou o jogador.

Rodrygo credita a Ancelotti a evolução em sua carreira profissional.

“É um prazer estar com o Ancelotti, que é quem me ajudou muito, deu um up na minha carreira. Nas mãos dele, eu evoluí de nível”, disse o atacante.

O Brasil disputa amistoso com a Coreia do Sul na sexta-feira, em Seul, e no dia 14 pega o Japão, em Tóquio.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)