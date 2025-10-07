Rival no UFC Rio, Mateusz Gamrot se autodeclara fã de Charles Do Bronx
No próximo sábado (11), Mateusz Gamrot vai encarar Charles 'Do Bronx' Oliveira na luta principal do UFC Rio, card sediado na 'Cidade Maravilhosa' - uma oportunidade que o próprio 'Gamer' considera a mais importante de sua trajetória no MMA até o momento. Isso porque, mais do que medir forças com um ex-campeão e atual integrante do top 5 do peso-leve (70 kg) do Ultimate, o lutador polonês terá a chance de ficar frente a frente dentro do octógono contra um rival que representa muito em sua carreira.
Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Mateusz Gamrot admitiu que, muito antes de ser escalado como adversário, sempre foi fã de Do Bronx. Especialista no grappling, mesma área na qual o ex-campeão se destaca, sendo o recordista de vitórias por finalização na história do UFC, o atleta europeu parece disposto a tentar mostrar o que 'aprendeu' ao assistir Charles em ação durante todos esses anos e que pode, inclusive, superá-lo.
"Eu respeito muito o Charles Oliveira, toda sua grandeza. Toda a minha vida eu assistia às lutas dele, eu era fã dele, porque também sou um grappler. Jiu-jitsu e wrestling estão no meu DNA. Então vai ser uma luta épica, com certeza. Quero levá-lo para o chão, rolar um pouco com ele. Treinei muitas finalizações. Então vai ser uma luta muito divertida para os fãs. Ele é o número 1 (de todos que já enfrentei). Ele é o maior desafio para mim e o maior nome também, com certeza. Ex-campeão, um dos melhores dos pesos-leves", afirmou o polonês.
Empolgado
Oitavo colocado no ranking dos leves e ainda em busca de integrar o pelotão de elite da categoria, de olho em um futuro 'title shot', Gamrot não esconde sua empolgação com a chance de encarar Do Bronx no UFC Rio. Diante do cenário, o polonês não parece ter dúvidas ao cravar que esta vai ser a maior luta de sua carreira.
"Eu fiquei muito animado (quando anunciaram a luta), foi pura alegria. Consegui uma luta gigante para a minha carreira. Esperei a minha vida inteira por essa oportunidade. Toda uma vida de trabalho duro. Então essa é a hora de mostrar para o mundo quem eu sou e o quão bom é o Mateusz Gamrot. Com certeza, para mim essa é a maior luta (da minha carreira)", sentenciou Mateusz.
Além de precisar superar um rival extremamente gabaritado, como é o caso de Charles Oliveira, Mateusz Gamrot terá que lidar com a pressão de competir em território hostil, uma vez que a torcida brasileira estará em peso na 'Farmasi Arena', na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), para apoiar o ex-campeão dos leves. Outro desafio que o polonês terá que superar é a falta de uma preparação adequada, já que aceitou o confronto há exatamente duas semanas, substituindo o lesionado Rafael Fiziev, oponente original de Do Bronx.
