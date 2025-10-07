Rival do Flamengo na Libertadores, Racing sofre com lesões no Argentino

O empate com o Independiente Rivadavia por 0 a 0, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Argentino, rendeu prejuízos ao Racing. Rival do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores, a equipe de Avellaneda viu dois de seus atletas deixarem o campo lesionados e a situação preocupa o técnico Gustavo Costas.

O primeiro a ser substituído foi o atacante Elias Torres, que se queixou de dores no joelho e foi retirado do campo de maca aos 19 minutos da segunda etapa.

Nesta terça-feira, o clube confirmou que o camisa 22 sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e, portanto, é desfalque certo contra o Flamengo.

?? ????? ???????: Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. ¡Fuerza, Elías! ??? pic.twitter.com/wiMvottMHk ? Racing Club (@RacingClub) October 7, 2025

Apenas três minutos depois, foi a vez do zagueiro Franco Pardo deixar a partida com uma lesão muscular, próximo à região da virilha. A equipe argentina não divulgou informações sobre a contusão e o jogador de 28 anos segue como dúvida para encarar o Rubro-Negro.

Caminho até a Glória Eterna

O primeiro duelo entre Flamengo e Racing pela semifinal da Copa Libertadores será no dia 22 deste mês. O jogo de ida será no Maracanã, enquanto a volta, na semana seguinte, terá como palco o Estádio Presidente Juan Domingo Perón, em Buenos Aires.

A equipe que avançar à grande final terá o Palmeiras ou a LDU como rival na disputa pelo título do torneio.

Próximo jogo do Flamengo

Botafogo x Flamengo : 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Próximo jogo do Racing