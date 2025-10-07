Reinaldo, do Mirassol, chegará a 400 jogos na elite do Brasileirão contra sua maior vítima

O jogo entre Mirassol e Fluminense, que acontece nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol, marcará uma data especial na carreira de Reinaldo. Aos 36 anos, o lateral esquerdo - artilheiro do Leão no Brasileirão 2025, com nove gols marcados - completará seu 400º jogo pela Série A no duelo atrasado da tabela, válido pela 13ª rodada da competição.

E por uma coincidência, o adversário desta ocasião será justamente sua maior vítima na carreira: o Fluminense, atual sétimo colocado, em quem Reinaldo já marcou sete gols e deu três assistências. Na última temporada, por exemplo, o atleta foi às redes três vezes diante do clube carioca.

"São muitos anos de dedicação. Me sinto realizado por tudo o que eu passei para chegar a esses 400 jogos com tantos números importantes, mas ao mesmo tempo gosto de olhar para frente e almejar novos objetivos. Tenho plena convicção que sempre entreguei o máximo em todos os clubes que passei e espero celebrar essa marca com uma grande atuação individual e coletiva contra o Fluminense. Uma vitória pode nos permitir iniciar uma nova arrancada na tabela para chegar à zona de Libertadores", disse Reinaldo.

Os 41 gols e 43 assistências em 399 jogos de Brasileirão fazem de Reinaldo o lateral com maior número de participações diretas em gols na história dos pontos corridos, modelo estabelecido em 2003 na Série A. Com 84 gols gerados, o camisa 6 do Mirassol lidera o ranking à frente de nomes como os ex-flamenguistas Léo Moura (78) e Juan (73), que fecham o pódio. Com o gol marcado sobre o Bragantino, pela 26ª rodada, Reinaldo também assumiu a vice-liderança entre os laterais mais artilheiros da história do Brasileirão, com 41 gols - atrás apenas de Nelinho (53), segundo dados da plataforma Ogol.

Nascido em Porto Calvo, Alagoas, o lateral estreou na Série A em 2012, pelo Sport, e desde então soma 14 participações consecutivas na principal competição nacional. Ao longo desse período, defendeu outras cinco equipes da elite do futebol brasileiro, acumulando campanhas que renderam sete classificações à Libertadores e dois vice-campeonatos da Série A.

Pelo São Paulo, onde atuou entre 2013 e 2022, marcou 32 gols e foi presença constante no elenco. Na Ponte Preta, em 2016, e na Chapecoense, em 2017, esteve em campanhas que terminaram com a 8ª colocação ? as melhores das duas equipes no formato de pontos corridos.

Na Chape, chegou poucos meses após o acidente aéreo que abalou o clube e fez o primeiro gol da equipe na Copa Libertadores. Já no Grêmio, entre 2022 e 2024, participou do vice-campeonato brasileiro em 2023, ano em que o time alcançou sua melhor campanha no torneio desde 2012.

Em 2025, o jogador alagoano vive sua temporada mais artilheira da carreira, com 10 gols em 36 partidas - nove deles no Brasileirão. Com suas três assistências, ele chegou a 12 participações em gols, marca que o torna o lateral com os melhores números da competição. Em seu primeiro Brasileirão, o time do interior paulista é o 6º colocado com 43 pontos - mesma pontuação do Botafogo, que fecha o G4.

Veja os principais números de Reinaldo na elite do Brasileirão

Estatístcas



- 399 jogos



- 14 edições consecutivas



- 41 gols



- 43 assistências



- 5º jogador em atividade com mais jogos

Jogos (399)



- Sport: 24 jogos



- São Paulo: 225



- Ponte Preta: 32



- Chapecoense: 34



- Grêmio: 59



- Mirassol: 25

Gols (41)



- São Paulo: 20 gols



- Ponte Preta: 2



- Chapecoense: 5



- Grêmio: 5



- Mirassol: 9