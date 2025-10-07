Topo

Esporte

Queda do Flamengo coincide com baixa de Arrascaeta

07/10/2025 10h32

O Flamengo vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro 2025, e os números mostram que a queda de desempenho coletivo está diretamente ligada à fase recente de Giorgian De Arrascaeta. O uruguaio, peça-chave do time rubro-negro, participou de apenas um gol nos últimos seis jogos ? justamente na vitória sobre o Corinthians, fora de casa.

Artilheiro e protagonista

Mesmo em fase menos inspirada, Arrascaeta segue com números expressivos: é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, apenas um atrás de Kaio Jorge (Cruzeiro). Além disso, lidera o campeonato em participações diretas em gols, com 24 no total ? somando gols e assistências.

Flamengo perde força e liderança

O Rubro-Negro venceu apenas uma das últimas cinco partidas, desempenho que custou a liderança do Brasileirão, agora nas mãos do Palmeiras. A instabilidade também se refletiu na Libertadores, onde o time sofreu para eliminar o Estudiantes, da Argentina, nos pênaltis pelas quartas de final.

Data Fifa traz chance de recuperação

A Data Fifa chega em boa hora para o elenco do técnico Filipe Luís, que terá tempo para reorganizar o setor ofensivo e buscar soluções para recuperar o protagonismo de Arrascaeta. O próximo desafio do Flamengo será o clássico contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, confronto direto que pode marcar a retomada da confiança.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Bruno Henrique, do Flamengo, vai à audiência da Conmebol por atos obscenos

Djokovic supera desgaste físico, elimina espanhol e vai às quartas do Masters de Xangai

Mulher que acusa David Luiz de ameaça vai recorrer de arquivamento do caso

Alex Poatan volta a se aproximar do top 5 do ranking peso-por-peso do UFC

Vasco estaria no G4 se tivesse aproveitamento do returno em todo o Brasileirão

Flamengo passa duas rodadas sem marcar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro

Queda do Flamengo coincide com baixa de Arrascaeta

Kevin Serna se isola como destaque ofensivo do Fluminense no Brasileirão

Dupla da seleção tem problema no voo e só deve chegar amanhã

Rodrygo diz que tempo longe da seleção brasileira foi bom para "botar a cabeça no lugar"

Igor Jesus celebra retorno à seleção e diz: 'É um sonho estar na Copa do Mundo'