Queda do Flamengo coincide com baixa de Arrascaeta

O Flamengo vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro 2025, e os números mostram que a queda de desempenho coletivo está diretamente ligada à fase recente de Giorgian De Arrascaeta. O uruguaio, peça-chave do time rubro-negro, participou de apenas um gol nos últimos seis jogos ? justamente na vitória sobre o Corinthians, fora de casa.

Artilheiro e protagonista

Mesmo em fase menos inspirada, Arrascaeta segue com números expressivos: é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, apenas um atrás de Kaio Jorge (Cruzeiro). Além disso, lidera o campeonato em participações diretas em gols, com 24 no total ? somando gols e assistências.

Flamengo perde força e liderança

O Rubro-Negro venceu apenas uma das últimas cinco partidas, desempenho que custou a liderança do Brasileirão, agora nas mãos do Palmeiras. A instabilidade também se refletiu na Libertadores, onde o time sofreu para eliminar o Estudiantes, da Argentina, nos pênaltis pelas quartas de final.

Data Fifa traz chance de recuperação

A Data Fifa chega em boa hora para o elenco do técnico Filipe Luís, que terá tempo para reorganizar o setor ofensivo e buscar soluções para recuperar o protagonismo de Arrascaeta. O próximo desafio do Flamengo será o clássico contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, confronto direto que pode marcar a retomada da confiança.