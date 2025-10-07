Dupla da seleção tem problema no voo e só deve chegar amanhã

A dupla Joelinton e Bruno Guimarães, do Newcastle teve um problema no voo da Europa até a Coreia do Sul e só deve reforçar o grupo de Carlo Ancelotti amanhã. A informação foi dada primeiramente pelo ge e confirmada pelo Estadão.

Problemas no avião ao longo do trajeto fizeram com que ele fosse forçado a pousar em Amsterdã, na Holanda, alterando o planejamento e logística da CBF, que esperava contar com a presença dos atletas no treino de hoje.

Agora, é esperado que a dupla chegue à tempo da próxima atividade conduzida por Carlo Ancelotti, que ocorrerá às 4h (de Brasília) de quarta-feira. Joelinton e Bruno Guimarães entraram em campo no domingo, em vitória sobre o Nottingham Forest, por 2 a 0. John e Igor Jesus, que também estiveram na partida, mas do lado derrotado, já chegaram à Coreia do Sul.

Paulo Henrique, do Vasco, também é outro desfalque de Ancelotti nos treinamentos. O lateral foi chamado às pressas após o corte de Wesley, da Roma, e ainda não chegou à Coreia do Sul. Com isso, o técnico italiano conta com 23 dos seus convocados para esta Data Fifa.

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, a partir das 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Na terça-feira seguinte, 14, enfrenta o Japão, em Tóquio, na segunda partida da turnê asiática da seleção brasileira, pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2026.