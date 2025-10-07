Preparador de goleiros do Corinthians é denunciado no STJD e pode ser punido

Topo

07/10/2025 18h14

Preparador de goleiros do Corinthians, Marcelo Carpes foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conduta antidesportiva no clássico contra o São Paulo, no Morumbis, disputado no último dia 19 de julho. Ele, portanto, pode receber uma punição.

Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0 o Majestoso válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O membro da comissão técnica do Timão foi expulso por ofender e questionar as decisões do árbitro Anderson Daronco.

"Expulsei o Sr. Marcelo Flain Carpes, identificado como treinador de goleiros da equipe do Corinthians, por levantar do banco de reserva de maneira hostil proferindo as seguintes palavras: 'Vocês são fracos, tudo contra nós. Dá o c... para eles também", relatou o juiz na súmula da partida.

O caso foi analisado pela Procuradoria, que apresentou denúncia ao STJD. Marcelo Carpes foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê pena de duas a seis partidas. Ele será julgado nesta sexta-feira, dia 10 de outubro.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

