Preparador do Corinthians vai ao STJD por ofensa a juiz: 'Dá o c* pra eles'

O preparador de goleiros do Corinthians, Marcelo Carpes, foi denunciado no STJD por conduta antidesportiva na derrota do clube para o São Paulo, no dia 19 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Marcelo Carpes contestou marcações do árbitro Anderson Daronco e chegou a ofender o juiz. O caso foi relatado na súmula da partida.

Expulsei o sr. Marcelo Flain Carpes, identificado como treinador de goleiro da equipe do SC Corinthians Paulista, por levantar do banco de reserva de maneira hostil, proferindo as seguintes palavras: "vocês são fracos, tudo contra nós, da o cu para eles também". Informo ainda que o mesmo, após expulso, saiu do banco normalmente. Anderson Daronco, em súmula

Marcelo Carpes pode pegar até seis jogos de suspensão por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". Ele foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O julgamento será realizado na próxima sexta-feira.

Naquela ocasião, o Corinthians derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, no Morumbis. Luciano marcou os dois gols do jogo, aos 32 e aos 35 minutos do primeiro tempo.