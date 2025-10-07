Topo

Esporte

Preparador do Corinthians vai ao STJD por ofensa a juiz: 'Dá o c* pra eles'

Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians - Reprodução
Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians Imagem: Reprodução
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 13h32

O preparador de goleiros do Corinthians, Marcelo Carpes, foi denunciado no STJD por conduta antidesportiva na derrota do clube para o São Paulo, no dia 19 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Marcelo Carpes contestou marcações do árbitro Anderson Daronco e chegou a ofender o juiz. O caso foi relatado na súmula da partida.

Relacionadas

Dorival perde 'curinga', e medalhões têm fila menor por vaga no Corinthians

O que explica Corinthians sair de previsão no azul para déficit de R$ 83 mi

Postos licenciados pelo Corinthians são alvos de megaoperação contra PCC

Expulsei o sr. Marcelo Flain Carpes, identificado como treinador de goleiro da equipe do SC Corinthians Paulista, por levantar do banco de reserva de maneira hostil, proferindo as seguintes palavras: "vocês são fracos, tudo contra nós, da o cu para eles também". Informo ainda que o mesmo, após expulso, saiu do banco normalmente. Anderson Daronco, em súmula

Marcelo Carpes pode pegar até seis jogos de suspensão por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". Ele foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O julgamento será realizado na próxima sexta-feira.

Naquela ocasião, o Corinthians derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, no Morumbis. Luciano marcou os dois gols do jogo, aos 32 e aos 35 minutos do primeiro tempo.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Preparador do Corinthians vai ao STJD por ofensa a juiz: 'Dá o c* pra eles'

Assista aos melhores momentos da vitória de Djokovic sobre Jaume Munar pelo Masters de Xangai

Diego Fernandes já faz pesquisas de opinião com torcedores no Morumbis sobre assumir o São Paulo

Elenco da Inglaterra cai na risada em treino inusitado

Jordi Alba anuncia aposentadoria: 'Momento certo de encerrar esse capítulo'

O que explica Corinthians sair de previsão no azul para déficit de R$ 83 mi

Haaland e Donnarumma jogam desafio no EAFC 26

Volante de 16 anos assina contrato profissional com o Santos

Preocupações com segurança ofuscam partidas de Israel nas eliminatórias para Copa do Mundo

Endrick busca espaço no Real Madrid em meio a sondagens de empréstimo e a um ano da Copa

Lesão se agrava e Bastos deve desfalcar o Botafogo até 2026