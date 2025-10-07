Preocupações com segurança ofuscam partidas de Israel nas eliminatórias para Copa do Mundo

(Reuters) - As partidas da seleção de Israel fora de casa contra Noruega e Itália pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 estão sendo ofuscadas por questões de segurança, com o prefeito da cidade de Udine, no norte da Itália, alertando sobre a situação antes da partida programada para a próxima semana.

Israel visita a Noruega no sábado e a Itália na terça-feira pelo Grupo I das eliminatórias europeias para o Mundial. O primeiro jogo será no Estádio Ullevaal, casa da seleção norueguesa, em Oslo, enquanto o jogo da Itália será realizado no Estádio Friuli, da Udinese, clube da Série A italiana, com público limitado.

Nas últimas semanas, os manifestantes saíram às ruas na Itália contra a ofensiva de Israel em Gaza e em solidariedade à flotilha de ajuda humanitária interceptada pelas forças israelenses ao tentar romper o bloqueio naval no enclave palestino.

Foram registrados confrontos com a polícia em cidades como Roma e Milão.

O prefeito de Udine, Alberto Felice de Toni, disse ao jornal italiano LaPresse: "Eu pedi que o jogo (de Israel) fosse adiado porque a atmosfera não era adequada para uma comemoração nacional, como deveria ser um jogo da seleção nacional, mas esse pedido não foi considerado (pelas autoridades) por vários motivos".

"Teria sido uma ideia melhor jogar a portas fechadas, para evitar jogar combustível no fogo."

Israel atacou Gaza após um ataque liderado pelo Hamas em 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

As autoridades de saúde palestinas dizem que a campanha aérea e terrestre de dois anos de Israel contra os militantes do Hamas na Faixa de Gaza matou mais de 67.000 pessoas, com quase um terço dos mortos com menos de 18 anos.

"Acabaremos com 6.000 pessoas dentro do estádio e 10.000 do lado de fora", acrescentou De Toni.

"É uma situação que foi bastante forçada sobre nós, a situação é dramática e paradoxal, haverá mais pessoas do lado de fora do que na arena."

Ao contrário de alguns outros países europeus, como o Reino Unido e a França, a Itália não reconheceu um Estado palestino.

O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acabar com a guerra em Gaza é amplamente visto como o passo mais promissor em direção à paz.

O jogo de Israel na capital norueguesa, Oslo, também contará com medidas de segurança reforçadas. Não haverá zona para torcedores, a capacidade será reduzida para cerca de 3.000 pessoas e as ruas ao redor do Ullevaal serão fechadas várias horas antes do início da partida.

Um protesto em Oslo foi anunciado pelo Comitê Palestino Norueguês para coincidir com a partida.

O secretário-geral da Federação Norueguesa de Futebol (NFF), Karl-Petter Loeken, disse na segunda-feira que seria seguro assistir ao jogo.

"Sim, queremos que as pessoas compareçam ao jogo. Fizemos, e continuaremos fazendo, muito para garantir condições seguras", disse ele aos repórteres.

A Noruega lidera o Grupo I com 15 pontos, à frente da Itália e de Israel com nove, embora os italianos tenham um jogo a menos. Os vencedores do grupo se classificam para a Copa do Mundo do próximo ano, que será disputada nos EUA, México e Canadá, e os segundos colocados vão para uma repescagem.

(Reportagem de Tommy Lund, em Gdansk, e Angelo Amante, em Roma)