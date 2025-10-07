Topo

Esporte

Popó revela que já pensava em se aposentar, mas confusão foi 'gota d'água'

Popó em anúncio de aposentadoria no Fight Music Show - Júlia Polo/UOL
Popó em anúncio de aposentadoria no Fight Music Show Imagem: Júlia Polo/UOL
do UOL

Júlia Polo Romeo

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 05h30

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas revelou que já estava considerando encerrar sua carreira mesmo antes da luta contra Wanderlei Silva, mas a confusão foi um fator decisivo.

Eu já estava pensando, já estava mentalizando isso. E passar pelo o que eu passei pós-luta, apanhar daquele jeito foi vergonhoso sendo o campeão que eu sou. O cara vem do nada. Aí já deu Popó, ao UOL

Essa não é a primeira vez que Popó anuncia aposentadoria. Em outubro de 2024, o lutador disse que encerraria sua carreira, mas voltou atrás e resolveu encarar mais alguns combates de exibição. O mesmo aconteceu em 2007, quando parou por 5 anos, e em 2017. Agora, garante que encerrou a carreira de vez.

"De lá para cá [quando ele voltou atrás na aposentadoria em 2024], teve a luta. O que aconteceu foi a gota d'água para mim."

O que mais Popó disse

Família. "Eu sempre converso com a minha família. A gente conversa todos os dias, mas infelizmente acontecem algumas coisas que a gente não tem controle, mas tudo tem propósito."

O que vai sentir falta. "Treinar, ganhar e dar alegria. Você dá alegria quando ganha, então eu treinava para ganhar. Eu sabia que ganhando eu trazia dinheiro para casa e dava alegria para as pessoas."

Futuro. "Vou ajudar a promover o esporte. Tenho minhas coisas, sou sócio do Fight Music Show, tenho meus planos e sigo nas redes sociais."

O que aconteceu

Popó Freitas anunciou sua aposentadoria na última segunda-feira (6), durante uma entrevista coletiva do Fight Music Show, evento do qual é sócio.

Chorando, o ex-boxeador de 50 anos afirmou ter "pendurado as luvas" após confusão na última edição do Spaten Fight Night 2, há pouco mais de duas semanas.

Popó venceu sua última luta após desclassificação de Wanderlei Silva por golpes ilegais. Porém, após o anúncio do resultado, houve confusão e pancadaria entre as equipes dos dois lutadores.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians encontra soluções na base e potencializa jovens com trabalhos individualizados

Mauricio iguala número de Veiga como garçom do Palmeiras e pede passagem entre os titulares

Luciano engata sequência e assume topo de estatísticas ofensivas do São Paulo no ano

Santos tem terceira pior campanha do returno do Brasileirão

Na berlinda, árbitros vão do trabalho em serralheria a treino em campo ruim

Samuel Lino vai da seleção a alvo de protesto em apenas 2 meses de Flamengo

São Paulo 'ignora' nota e provocação do Palmeiras e foca em arbitragem

Advogado alavancou Audax de Diniz e hoje é chefão de time rival de Messi

Popó revela que já pensava em se aposentar, mas confusão foi 'gota d'água'

Corinthians: Dorival perde 'curinga', e medalhões veem fila menor por vaga

'Sabe o sentimento', diz amigo de arquibancada de herói do Vasco