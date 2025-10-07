Popó anuncia aposentadoria do boxe e se diz envergonhado: "Não preciso do dinheiro"

Acelino 'Popó' Freitas pendurou as luvas. Quem garantiu isso foi o próprio lutador em coletiva realizada nesta segunda-feira (6) para a promoção do Fight Music Show 7, evento que contaria com o duelo entre o tetracampeão mundial de boxe e Diego Alemão.

Com a mão machucada após a briga com a equipe de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, o baiano esteve no local para revelar que não irá mais subir no ringue. Além disso, a organização do evento anunciou Davi Brito vs Sacha Bali como luta principal da noite.

"Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso para mim. Passar pelo o que eu passei naquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer, não pelo dinheiro. Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. E esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para Mamá (Brito, organizador do evento), falar para Cremilda (Thome, também da organização) e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", afirmou o ex-campeão mundial.

Emocionado, Popó chegou às lágrimas durante o discurso e garantiu que seguirá na organização de eventos de boxe, mas sem se apresentar mais. Nas palavras do ex-atleta de 50 anos de idade, seu limite chegou e ele não irá voltar atrás desta vez.

"Foram 35 anos tomando soco na cara. Saco de boxe tem uma época que a gente tem que trocar porque recebeu muito soco. Imagine soco na cabeça. Então, eu quero preservar a minha saúde e não parar com o boxe falando assim um dia: 'Ali, o boxe deixou aquele cara maluco'. Eu quero que alguém olhe para mim e que veja que o meu esporte é um esporte sadio, um esporte de saúde, é um esporte que ajuda as pessoas, é um esporte que dá dinheiro, é um esporte que promove vidas. Então, eu paro aqui hoje, consciente que tudo tem o seu tempo. Tudo na vida tem o começo, o meio e o fim. E hoje chegou o fim de um ciclo, e que junto com Mamá, que é meu sócio, a gente vai continuar fazendo os melhores eventos do Brasil. (...) Aqui está a mídia toda do Brasil e vocês não vão deixar eu voltar atrás porque é palavra dada. Homem que é homem... A palavra dada, ela não volta atrás. Então, eu parei aqui hoje. Obrigado", disse.

Apesar de pendurar as luvas, Popó ainda se viu envolto em mais uma pequena confusão. Durante a coletiva, Diego Alemão pegou o microfone destinado para a imprensa e fez provocações ao baiano, voltando a desafia-lo. O baiano praticamente ignorou o ex-BBB, que parecia bastante exaltado.

Sobre o evento

O Fight Music Show 7 acontecerá no dia 1º de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Além de Davi Brito vs Sacha Bali, o evento contará com lutas profissionais, como o duelo entre Esquiva Falcão e Binho de Jesus, válido pela disputa do cinturão brasileiro meio-pesado regular (peso combinado) do Conselho Nacional de Boxe (CNB).

