Palmeiras x Juventude: preços e como comprar ingressos para o jogo atrasado do Brasileiro
O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Os torcedores já podem adquirir seus ingressos para acompanhar o confronto.
A pré-venda começou nesta terça-feira, às 12 horas (de Brasília). A comercialização para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.
Os torcedores que desejarem assistir à partida devem comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá bilheteria física no estádio.
A venda para o público geral terá início nesta quinta-feira, a partir das 10 horas. Os bilhetes custam entre R$ 50,00 (Geral Norte) e R$ 200,00 (Central Oeste), preços cheios.
Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Juventude:
Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]
Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
Próximos jogos do Palmeiras
- Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)