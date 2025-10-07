Palmeiras x Juventude: preços e como comprar ingressos para o jogo atrasado do Brasileiro

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Os torcedores já podem adquirir seus ingressos para acompanhar o confronto.

A pré-venda começou nesta terça-feira, às 12 horas (de Brasília). A comercialização para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Os torcedores que desejarem assistir à partida devem comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá bilheteria física no estádio.

A venda para o público geral terá início nesta quinta-feira, a partir das 10 horas. Os bilhetes custam entre R$ 50,00 (Geral Norte) e R$ 200,00 (Central Oeste), preços cheios.

A pré-venda @avantipalmeiras pro confronto com o Juventude pelo Campeonato Brasileiro já começou! Garanta agora o seu ingresso! ?? ? https://t.co/EiP9JqOBti pic.twitter.com/rMbyo230w9 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 7, 2025

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Juventude:

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(12ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)