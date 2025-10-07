Palmeiras perde do Grêmio nos pênaltis e cai na semifinal do Brasileiro sub-17

O Palmeiras está fora da briga pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão sub-17. Nesta terça-feira, na Arena Barueri, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Grêmio no tempo normal e acabou derrotado nos pênaltis (4 a 3), dando adeus ao sonho de disputar a quarta final seguida da competição. O Tricolor gaúcho, que busca seu primeiro título na categoria, avançou e enfrentará o Atlético-MG na decisão.

Situação da competição

Com a vitória por 4 a 3 nas penalidades, o Grêmio chega à sua terceira final de Brasileirão sub-17 - foi vice em 2012 e 2022 - e tenta, diante do Atlético-MG, conquistar o título inédito. As data das finais ainda não foram divulgadas pela CBF, mas uma coisa já se sabe: o Tricolor Gaúcho mandará a partida de volta em Porto Alegre por ter feito melhor campanha na primeira fase.

AGORA É FINAL! ?? Palmeiras 1 (3) x (4) 1 #Grêmio

A força do Tricolor vem desde a base! Foi com emoção, mas deu #BaseGremista de novo. Vitória nos pênaltis contra o Palmeiras e vaga garantida para a grande decisão do #BrasileirãoSub17. QUEREMOS A TAÇA, GURIZADA! ???? pic.twitter.com/xWhODc4yxa ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 8, 2025

Como foi o jogo?

O jogo foi equilibrado do início ao fim. No primeiro tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades, mas foi o Grêmio quem saiu na frente. Aos 34 minutos, Tiago recebeu em profundidade pela direita e cruzou na medida para Lucca completar e abrir o placar. O Palmeiras reagiu, acertou duas vezes o travessão e quase empatou antes do intervalo.

Na etapa final, o Verdão voltou mais agressivo e conseguiu igualar o marcador logo aos 6 minutos. Wesley recebeu de Vinícius na entrada da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro. O duelo seguiu aberto, com chances dos dois lados, mas a decisão foi mesmo para os pênaltis.

Penalidades máximas

Nas cobranças, o Palmeiras desperdiçou duas vezes: Luis Pacheco acertou o travessão e Thiago mandou para fora. O Grêmio, mais eficiente, desperdiçou com Lucca, mas converteu com Benjamin, Vitor Ramon, Iago e, por fim, o capitão Luis Eduardo, que sacramentou a classificação tricolor.