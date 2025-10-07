Topo

Palmeiras ou Flamengo? Comentaristas projetam sequência mais difícil

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 18h35

Vitórias em casa contra Juventude e Red Bull Bragantino nos próximos jogos em casa podem deixar o Palmeiras em uma situação mais confortável nos confrontos diretos contra Flamengo e Cruzeiro, analisaram Leonardo Barbieri e Gustavo Soler, na Live do Palmeiras.

O Palmeiras encerrou a 27ª rodada do Brasileirão na liderança da competição, com 55 pontos. O Flamengo tem a mesma pontuação, mas uma vitória a menos. Na terceira colocação está o Cruzeiro, com 52 pontos. Enquanto os mineiros já completaram 27 jogos, o time alviverde tem 25 partidas, e os cariocas 26.

Barbieri: Palmeiras pode negociar empates, caso abra vantagem

Em uma projeção muito otimista para o palmeirense, mas que pode acontecer -- não é maluquice --, o Palmeiras vence Juventude e Bragantino, e o Flamengo tropeça no clássico contra o Botafogo -- jogando no Nilton Santos. [Assim, o] Palmeiras chegaria contra o Flamengo com seis pontos de vantagem. E aí poderia 'negociar' [empates com Flamengo e Cruzeiro], vamos dizer assim.
Leonardo Barbieri

Soler: Palmeiras pode se poupar para Libertadores se tiver vantagem

O Palmeiras pode chegar até uns seis pontos de vantagem para o Flamengo [antes do duelo direto. Caso isso aconteça, o Palmeiras vai travar o jogo contra o Flamengo, vai ser um jogo horroroso. O Palmeiras vai fazer o jogo mais feio possível para pelo menos segurar um empate e tentar não desgastar o time inteiro para o jogo na altitude [contra a LDU].
Gustavo Soler

Como Abel deve montar Palmeiras contra Juventude? Comentaristas debatem

Por conta dos desfalques, o Abel deve apostar em quem é mais experiente. Eu acho que ele vai colocar o Veiga de falso 9 ali, bem falso mesmo, e o Maurício articulando com ele. Aí são disposições, né? Pode colocar o Maurício na direita, o Veiga centralizado, e talvez o Luighi ou o Bruno Rodrigues.
Leo Barbieri

