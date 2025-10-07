Palmeiras ganha um dia de folga na data Fifa e se prepara para cumprir jogo atrasado

O elenco do Palmeiras recebeu um dia de folga em meio à data Fifa, nesta terça-feira. A delegação se reapresentou na Academia de Futebol na manhã da última segunda-feira e deu início à preparação para o jogo contra o Juventude, que acontece apenas no sábado, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que a equipe alviverde teve um período maior de preparação entre um jogo e outro foi na data Fifa realizada no início de setembro. Depois disso, teve sequência dura, dividindo as atenções na decisão pelas quartas de Libertadores e na briga pela liderança do Brasileirão.

Palmeiras tem chance de se consolidar na ponta

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi positiva para o Palmeiras. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira venceu o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis e assumiu a liderança do torneio, com 55 pontos. Além disso, contou com o tropeço do Flamengo, derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

No próximo sábado, contra o Juventude, o Palmeiras terá a chance de se consolidar na ponta ao disputar a rodada atrasada e igualar o número de jogos disputados pelo Flamengo.

Alô, Avanti! ?? Nossos sócios bateram um papo exclusivo com o Lucas Evangelista. Confira como foi a conversa na TV Palmeiras Sportingbet! ?? ? https://t.co/V1U2KMphhJ pic.twitter.com/KRl7OTAleE ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 7, 2025

Entre lesionados e convocados, Abel tem lista de desfalques

Para o jogo contra o Juventude, o Palmeiras terá os seguintes desfalques: Gustavo Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez (Uruguai), Facundo Torres (Uruguai), Vitor Roque (suspenso), Ramón Sosa (edema na coxa esquerda), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Khellven, que avançou na recuperação de um trauma no pé, é dúvida. O jogador vinha de sequência como titular antes de se lesionar e, em sua ausência, viu Giay assumir a posição.

Preparação para enfrentar o Juventude

A delegação volta a treinar na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Depois, ainda terá mais dois dias de atividades (quinta e sexta-feira) antes do jogo contra o time gaúcho.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)